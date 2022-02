Λεμπρόν Τζέιμς: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, περί ου ο λόγος, το... τερμάτισε. Τα ξημερώματα της Κυριακής στο παιχνίδι των Lakers με τους Warriors ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο αμερικάνικο πρωτάθλημα!

Ο σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» έφτασε στους 44.152 πόντους και έτσι πάτησε άλλη μια κορυφή στην θρυλική του καριέρα στο μπάσκετ. Έχει 36.519 πόντους στην regular season και 7.631 πόντους στα playoffs.

THE KING ?



LeBron passes Kareem Abdul-Jabbar to become the all-time leading scorer in NBA history, including playoffs pic.twitter.com/x6MC0fW1Oc