Πεδίο μάχης το Καζακστάν: Στρατιώτες πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι

Στρατιώτες πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών και αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα, τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και Reuters μετέδωσαν πως ακούγονταν πυροβολισμοί στο κέντρο του Αλμάτι.

Συνεχίζεται η κρίση στο Καζακστάν: 2.000 συλλήψεις, δεκάδες νεκροί - Πλαφόν στις τιμές καυσίμων

Πολλές ριπές όπλων ακούστηκαν από τη συνοικία του δημαρχείου, το οποίο βρέθηκε χθες στο στόχαστρο εκατοντάδων διαδηλωτών.

Dozens” of protesters in Almaty were killed, say #Kazakhstan officials.

كازخستان تواجه أسوأ اضطرابات منذ أكثر من 10 سنوات يا بخت مين كان بوتين صاحبه نفس السيناريو الآن مع صبي كازخستنان يسانده في اعتبار اي احتجاج شعبي مؤامرة خارحية ويرسل له "قوات سلام"