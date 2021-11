Με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil συναντήθηκε ο Κύπριος ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε νωρίτερα με τον John Ardill, ανώτερο αντιπρόεδρο της ExxonMobil, συζητώντας τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, αναφέρει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

Foreign Minister @Christodulides met earlier with #JohnArdill, Senior Vice President of @exxonmobil, discussing #energy developments in #EastMed and broader region. pic.twitter.com/9TRgm7JYAh