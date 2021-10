Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Αφγανιστάν - Πληροφορίες για τουλαχιστον 100 νεκρούς (Βίντεο +18)

Η έκρηξη στο τζαμί στην πόλη Κουντούζ στο Αφγανιστάν, όπως μεταδίδει το RT, σημειώθηκε κατά την διάρκεια προσευχής και αυτόπτης μάρτυρας κάνει λόγο για αρκετούς τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι αρχές επιβεβαιώνουν την επίθεση, χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό ή τον αριθμό θυμάτων και τραυματιών.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ενώ το ειδησιογραφικό πρακτορείο Aamaj ανέφερε ότι τα θύματα από την επίθεση στο τζαμί είναι τουλάχιστον 100.

Αναφορές στα social media αναφέρουν επίσης ότι οι τραυματίες ενδεχομένως να ξεπερνούν τους 200.

#BREAKING: A witness says possibly more than 100 people were killed and more than 200 others were wounded as a result explosion inside a Shia mosque in Kunduz.