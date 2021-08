Ο Ερντογάν παρέλαβε το drone του γαμπρού και προκαλεί: Όποιος θέλει να σηκώσει πέτρα θα μας ρωτάει

Ανάμεσα στις τρεις καλύτερες χώρες στον πλανήτη στην αμυντική βιομηχανία και συγκεκριμένα στην κατασκευή drones κατέταξε την Τουρκία ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει το trtworld.com., ο Τούρκος πρόεδρος κατά την τελετή παρουσίασης του νέου μαχητικού drone, Bayraktar Akinci, το οποίο και παράγει εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, δήλωσε ότι η χώρα του να μπορεί να συμμετάσχει με τον στόλο από drone που διαθέτει και θα αναβαθμίσει, σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ο ίδιος προχώρησε και σε νέες προκλητικές δηλώσεις αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής έφτασε στο σημείο να πει πως οποιοσδήποτε θέλει να κάνει κάποιο «βήμα» θα πρέπει πρώτα να ρωτήσει την Τουρκία.

«Όποιος θέλει να μετακινήσει έστω και μια πέτρα στην περιοχή μας, θα ζητήσει την συγκατάβαση Τουρκίας. Όποιος σκοπεύει να επιχειρήσει στην περιοχή μας, θα λάβει υπόψη την προσέγγιση της Τουρκίας που βασίζεται στην ειρήνη και την σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

“With Akıncı UCAV, Turkey has become one of the top 3 countries in this technology” https://t.co/rxRCHmm4jk pic.twitter.com/8zB2tedipv