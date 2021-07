Τόκιο 2020: Πυγμάχος μιμήθηκε τον Μάικ Τάισον και... δάγκωσε τον αντίπαλο! (vid)

Ο Μαροκινός πυγμάχος Γιουνές Μπαάλα στον αγώνα με τον Νεοζηλανδό Ντέιβιντ Νίκα, στην κατηγορία των βαρέων βαρών (91κ) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, προσπάθησε να δαγκώσει το ζυγωματικό του αντιπάλου του!

Ο Νίκα αντέδρασε αμέσως και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, ο οποίος όμως δεν διέκοψε τον αγώνα ούτε τιμώρησε τον Μαροκινό πυγμάχο.

Εν τέλει ο Νεοζηλανδός αναδείχθηκε νικητής του αγώνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Αμέσως μετά, δήλωσε για το περιστατικό: «Δεν πίστευα ότι θα ξέφευγε. Προσπάθησε να δαγκώσει το ζυγωματικό μου... Πιθανότατα, απλώς, πήρε μια ρουφηξιά ιδρώτα».

Το θύμα μετά τον αγώνα ζήτησε επιείκεια απέναντι στον αντίπαλό του τονίζοντας πως καταλαβαίνει τον εκνευρισμό του και πως τον σέβεται.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S