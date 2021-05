Απίθανη καμπάνια: Δωρεάν εμβόλιο για τους επισκέπτες στο κάστρο του κόμη Δράκουλα 

Ένα από τα πιο γνωστά μνημεία της Ρουμανίας, το κάστρο «Μπραν», το "σπίτι" του κόμη Δράκουλα μετατράπηκε το περασμένο σαββατοκύριακο σε προσωρινό κέντρο εμβολιασμού, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο ρυθμός των εμβολιασμών στη χώρα.

Γιατροί, με τους εμβληματικούς κυνόδοντες του Δράκουλα ως αυτοκόλλητα στις ποδιές τους, κάνουν το εμβόλιο της Pfizer σε όποιον ενδιαφερόμενο επιλέξει να επισκεφτεί το περίφημο κάστρο Μπραν. Μάλιστα, όσοι επιλέξουν να εμβολιαστούν θα κερδίσουν ως μπόνους δωρεάν είσοδο στην έκθεση του κάστρου με τα 52 μεσαιωνικά όργανα βασανισμού.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι επισκέπτες του επιβλητικού κάστρου είχαν την ευκαιρία τα προηγούμενα 24ωρα να θαυμάσουν την πανέμορφη ιστορική τοποθεσία και ταυτόχρονα να θωρακίσουν τον εαυτό τους από τον ιό που μαστίζει τον πλανήτη.

VIDEO: ‘Dracula’s castle’ offers Covid vaccines in Romania. This weekend, visitors to Romania's Bran Castle were offered a free tour of "Dracula's torture chamber" and a vaccine jab as authorities look for creative ways to boost the number of people being vaccinated pic.twitter.com/Pele1KFo8x

«Φωλιασμένο σε μια κοιλάδα στα Καρπάθια Όρη, το κάστρο Μπραν έχει συνδεθεί με τον Ρουμάνο πρίγκιπα του 15ου αιώνα Βλαντ Τσέπες, γνωστό και ως "Παλουκωτή", παρόλο που εκείνος δεν έμεινε ποτέ εδώ. Ο συγγραφέας του "Δράκουλα" Μπραμ Στόκερ πιστεύεται ότι εμπνεύστηκε από τον Βλαντ και από περιγραφές του Κάστρου Μπραν κατά τη συγγραφή της νουβέλας του το 1987, η οποία αποτέλεσε θεμέλιο της σύγχρονης λογοτεχνίας των βαμπίρ», αναφέρει το δημοσίευμα του AFP για το ιστορικό κάστρο.

Η ρουμανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές, όπως 24ωρους «μαραθωνίους εμβολιασμού» σε σημαντικές τοποθεσίες, π.χ. η Εθνική Βιβλιοθήκη, προκειμένου να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να εμβολιαστούν. «Αυτά τα κέντρα είναι για όσους θέλουν να εμβολιαστούν αλλά δεν τους αρέσει η ιδέα να κλείσουν ραντεβού online» εξήγησε η διευθύντρια του νοσοκομείου Marius Nasta στο AFP.

«Ήρθα να επισκεφτώ το κάστρο με τους δικούς μου και όταν είδα την αφίσα μάζεψα το κουράγιο μου και συμφώνησα να εμβολιαστώ» δήλωσε ο 39χρονος μηχανικός Liviu Necula.

Τα άτομα που έκαναν το εμβόλιο έλαβαν ένα πιστοποιητικό που αναγνωρίζει «την τόλμη και την υπευθυνότητά τους» και υπόσχεται ότι «θα είναι ευπρόσδεκτοι στο κάστρο για τα επόμενα 100 χρόνια». Επίσης, τους προσφέρθηκε ως δώρο μια δωρεάν ξενάγηση στον «θάλαμο βασανιστηρίων».

Visitors to Romania's forbidding Bran Castle, widely known as the inspiration for the lair of Dracula, are being jabbed with needles rather than vampiric fangs this weekend in a coronavirus vaccination drive ? ?https://t.co/YPIC9exC6E pic.twitter.com/UCmqRY6fnG