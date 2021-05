Δέος, κατάνυξη και συνθήκες προ covid στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο (video)

Σε κλίμα κατάνυξης και λαμπρότητας, τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα η τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός.

Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος Γ΄ εξήλθε του Παναγίου Τάφου κρατώντας σε κάθε του χέρι αναμμένα 33 κεριά και μετέδωσε το Άγιο Φως στους πιστούς που βρίσκονταν εκεί για το «Δεύτε λάβετε Φως», καθώς και το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα.

Jesus’ tomb, seen from roof of the Church of the Holy Sepulcher. We’re waiting for the Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem to enter the tomb & emerge with the Holy Fire, to be flown to capitals of Orthodox Christianity. Church says usually 12,000 attend. This year 2,500. pic.twitter.com/Po4zDD3uEH