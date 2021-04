Χαμός στα Όσκαρ 2021: Η 74χρονη Γκλεν Κλόουζ τους άφησε άφωνους με το twerk της

Η Γκλέν Κλόοουζ μπορεί να μην κέρδισε το Οσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου αλλά έκλεψε την παράσταση στη χθεσινή ιδιαίτερη βραδιά των Οσκαρ 2021.

Η ταλαντούχα ηθοποιός χθες στα Οσκαρ 2021 ήταν υποψήφια για 8η φορά για βραβείο και για 8η φορά έφυγε από τα Οσκαρ με άδεια χέρια, σπάζοντας το ρεκόρ της ηθοποιού με τις περισσότερες υποψηφιότητες χωρίς να έχει κερδίσει βραβείο.

Ωστόσο, αν κάποιος έκλεψε τις εντυπώσεις σε αυτή την άκρως ιδιαίτερη τελετή των Οσκαρ 2021 τότε σίγουρα ήταν η Γκλεν Κλόουζ.

Οταν την πλησίασε ένας από τους παρουσιαστές της βραδιάς, o Lil Rel Howery και την ρώτησε αν αναγνωρίζει το τραγούδι που παίζει ο DJ η Γκλεν Κλόουζ όχι μόνο αναγνώρισε το τραγούδι, ήταν το Da Butt το σούπερ χιτ των 80s, αλλά έδωσε και λεπτομέρειες όπως ότι πρόκειται για τραγούδι του 1988 που έντυσε την ταινία School Daze του Spike Lee.

Και η ασταμάτητη στα Οσκαρ 2021 Γκλεν Κλόουζ δεν σταμάτησε εκεί. Η εντυπωσιακά ντυμένη με ένα Armani κιμονό σε royal blue ηθοποιός, σηκώθηκε και χόρεψε στους ρυθμούς του Da Butt αφήνοντας όλους άναυδους με το twerk της.

Glenn Close stole the show at the #Oscars pic.twitter.com/dYeKMfqUW0