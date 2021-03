Αποκολλήθηκε το Ever Given

Βίντεο από τη Διώρυγα του Σουέζ δείχνουν πως το τεράστιο πλοίο μεταφοράς κοντέινερ Ever Given αποκολλήθηκε εν μέρει, έξι ημέρες μετά την προσάραξή του που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί έμφραγμα στο διεθνές εμπόριο.

Με τη συνδρομή της παλίρροιας και δέκα ρυμουλκών το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ Ever Given αποκολλήθηκε μερικώς από το σημείο που έχει προσαράξει σε ένα από τα στενότερα σημεία της Διώρυγας του Σουέζ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις μέσα στην ημέρα θα αρχίσει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο κανάλι.

Οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες εμφανίζουν την πρύμνη του πλοίου να έχει αποκολληθεί, εξέλιξη που προκαλεί αισιοδοξία πως το πρωτοφανές μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί στη Διώρυγα του Σουέζ θα αποτελεί σύντομα παρελθόν.

Υπολογίζεται πως περισσότερα από 300 πλοία παραμένουν στις δύο εισόδους της Διώρυγας στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, σε αναμονή της αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Με την αποκόλληση του Ever Given η κυκλοφορία της Διώρυγας θα χρειαστεί μερικές ημέρες προκειμένου να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα. Το Ever Given έχει μήκος 400 μέτρα και έχει μεταφορική ικανότητα 20.000 κοντέινερ, ενώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας του. Το μπλοκάρισμα υπολογίζεται πως προκαλούσε απώλειες 400 εκατ. δολαρίων την ώρα στο παγκόσμιο εμπόριο.