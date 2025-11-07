Eλον Μασκ: Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν το αστρονομικό πακέτο αποδοχών του 1 τρισ. δολαρίων

Η πρώτη δόση μετοχών θα καταβληθεί εάν η Tesla φτάσει σε κεφαλαιοποίηση αγοράς τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Τέσλα δήλωσε ότι οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ του σχεδίου αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου Έλον Μασκ , ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, με ποσοστό υποστήριξης 75% μεταξύ των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέστησαν στους μετόχους να εγκρίνουν το σχέδιο αμοιβών, το οποίο εισήγαγαν τον Σεπτέμβριο. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι Glass Lewis και ISS συνέστησαν την καταψήφισή του.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκαν την Πέμπτη στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Ώστιν του Τέξας.

Μια ξεχωριστή πρόταση, που υποβλήθηκε από έναν μεμονωμένο επενδυτή, τον Stephen Hawk , ζητούσε να μπορέσει η Tesla να επενδύσει στην xAI, την νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Musk, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2023 για να ανταγωνιστεί την OpenAI. Ο Brandon Ehrhart, γενικός σύμβουλος της Tesla, δήλωσε στη συνάντηση ότι η εταιρεία «έλαβε περισσότερες ψήφους υπέρ από ό,τι κατά», αλλά ότι υπήρξαν αρκετές αποχές και ότι η Tesla εξετάζει τα επόμενα βήματα.

Το πακέτο αμοιβών για τον Μασκ, ο οποίος είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, αποτελείται από 12 δόσεις μετοχών που θα χορηγηθούν εάν η Tesla πετύχει συγκεκριμένα ορόσημα κατά την επόμενη δεκαετία. Θα δώσει επίσης στον Μασκ αυξημένη δύναμη ψήφου στην εταιρεία, σεβόμενος τα αιτήματα που έχει διατυπώσει δημόσια από τις αρχές του 2024. Το ποσοστό συμμετοχής του θα αυξηθεί από περίπου 13% σε 25%, προσθέτοντας περισσότερες από 423 εκατομμύρια μετοχές στις συμμετοχές του.

Η πρώτη δόση μετοχών θα καταβληθεί εάν η Tesla φτάσει σε κεφαλαιοποίηση αγοράς τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς της Tesla είναι 1,54 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα βραβεία που συνδέονται με τα κέρδη κεφαλαιοποίησης αγοράς συνδυάζονται με λειτουργικά επιτεύγματα.

Οι επόμενες εννέα δόσεις θα καταβληθούν εάν η αξία της Tesla αυξηθεί κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μασκ θα κερδίσει τις δύο τελευταίες δόσεις εάν η κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξηθεί κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να φτάσει τα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει ο Μασκ το πλήρες πακέτο.

Η Tesla παρουσίασε επίσης μια σειρά από ορόσημα κερδών για τον Musk, ξεκινώντας με 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη και φτάνοντας τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο τρίτο τρίμηνο, η Tesla ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Άλλοι στόχοι που συνδέονται με το πρόσφατα εγκεκριμένο σχέδιο αμοιβών περιλαμβάνουν την επίτευξη 20 εκατομμυρίων παραδόσεων οχημάτων, 10 εκατομμυρίων ενεργών συνδρομών FSD (Full Self-Driving), 1 εκατομμυρίου παραδόσεων bots (ανθρωποειδή ρομπότ Optimus) και 1 εκατομμυρίου ρομποτάξι σε εμπορική λειτουργία. Μέχρι σήμερα, η Tesla έχει παραδώσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με τη δήλωση πληρεξουσιότητας του Σεπτεμβρίου.

Το προτεινόμενο σχέδιο δεν διευκρινίζει εάν οι συνδρομές FSD πρέπει να αγοραστούν ή θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δωρεάν δοκιμές. Η Tesla παρέχει επί του παρόντος μερικώς αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης, τα οποία διαθέτει στην αγορά ως «FSD Supervised» στις ΗΠΑ. Η εταιρεία σκοπεύει να βελτιώσει τα συστήματα FSD Supervised, ώστε να μην απαιτούν ανθρώπινη επίβλεψη επί του οχήματος.

Στη συνάντηση, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι τα ρομπότ Optimus «θα εξαλείψουν τη φτώχεια», «θα παρέχουν σε όλους καταπληκτική ιατρική περίθαλψη» και θα είναι «μεγαλύτερα από κινητά τηλέφωνα, μεγαλύτερα από οτιδήποτε». Είπε επίσης ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «περιορισμό μελλοντικών εγκλημάτων» ακολουθώντας τους εγκληματίες και εμποδίζοντάς τους να «διαπράξουν έγκλημα».

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρομπότ Optimus στην αγορά και ο Musk δεν έδωσε ημερομηνία-στόχο για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters , ο Μασκ θα μπορούσε να κερδίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να πετύχει τους περισσότερους από τους στόχους που του έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια απλώς επιτυγχάνοντας μερικούς από τους πιο εφικτούς στόχους.

Υπάρχει επίσης μια λίστα με «καλυμμένα γεγονότα» στους όρους της βράβευσης που θα επέτρεπαν στον Musk να κερδίζει μετοχές χωρίς να πληροί τα απαιτούμενα λειτουργικά ορόσημα.

Τα καλυπτόμενα γεγονότα περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές, πολέμους, πανδημίες και αλλαγές στη «διεθνή, ομοσπονδιακή, πολιτειακή και τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς ή άλλες κυβερνητικές ενέργειες ή αδράνεια», που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ικανότητα της εταιρείας να σχεδιάζει, να κατασκευάζει ή να πωλεί τα προϊόντα της σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ του νέου σχεδίου, αφότου το Δικαστήριο του Ντέλαγουερ αποφάσισε πέρυσι ότι το προηγούμενο σχέδιο αμοιβών του Μασκ για το 2018 είχε εγκριθεί ακατάλληλα από το διοικητικό συμβούλιο της Tesla και πρέπει να ανακληθεί. Ο Μασκ άσκησε έφεση κατά της απόφασης και το θέμα θα κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας Ντέλαγουερ.

Εκτός από την ηγεσία της Tesla, ο Musk διευθύνει την xAI, η οποία έχει συγχωνευθεί με την X, ηγείται της SpaceX και της επιχείρησης δορυφορικού διαδικτύου Starlink και είναι ιδρυτής της εταιρείας διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή Neuralink και της επιχείρησης σηράγγων The Boring Company.

Έχει επίσης ασχοληθεί έντονα με την πολιτική, κυρίως εργαζόμενος για να προωθήσει την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια ηγήθηκε μιας σαρωτικής προσπάθειας για περικοπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην αρχή της δεύτερης θητείας του.

Το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών δημοσίευσε μια εργασία τον περασμένο μήνα, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις της Tesla από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους στις ΗΠΑ θα ήταν από 67% έως 83% υψηλότερες χωρίς τις «πολωτικές και κομματικές ενέργειες» του Musk.

Το πρόσφατα εγκεκριμένο σχέδιο αμοιβής δεν θέτει όρια στην πολιτική δραστηριότητα του Μασκ και δεν ορίζει ελάχιστο χρόνο που πρέπει να εργάζεται στην Tesla.