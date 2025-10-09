Πανηγυρισμοί σε Ισραήλ και Γάζα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας

Παλαιστίνιοι και οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς σήμερα μετά την είδηση για τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

Στο μεταξύ πηγή που έχει γνώση των λεπτομερειών της συμφωνίας επεσήμανε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι ακόμα και το Σάββατο, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση της μερικής του αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας σε διάστημα 24 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Η υπογραφή αυτή αναμένεται να γίνει σήμερα στις 12:00 ώρα Ισραήλ και ώρα Ελλάδας, σημείωσε η ίδια πηγή, ενώ το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει στις 17:00 για να συζητήσει τη συμφωνία.

Στη Λωρίδα της Γάζας, η πλειονότητα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της οποίας έχουν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, νεαροί άνδρες άρχισαν να χειροκροτούν μέσα στους κατεστραμμένους δρόμους, παρά το γεγονός ότι τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονταν σε κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

“ Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία, για το τέλος της αιματοχυσίας και των σκοτωμών”, δήλωσε ο Αμπντούλ Μαζίντ Αμπντ Ράμπο από τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

“ Δεν είμαι ο μόνος που είναι χαρούμενος, όλη η Λωρίδα της Γάζας είναι χαρούμενη, όλοι οι Άραβες, όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος με την εκεχειρία και τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Σας ευχαριστώ και στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μας”, πρόσθεσε.

Ομάδες νεαρών ανδρών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν έμαθαν τα νέα, με έναν από αυτούς να χειροκροτεί την ώρα που βρισκόταν στους ώμους ενός φίλου του. Άλλοι έκλαιγαν και φώναζαν "Αλλάχου άκμπαρ" (ο Θεός είναι ο μέγιστος) και εξέφραζαν την ελπίδα η συμφωνία αυτή να τερματίσει τον πόλεμο και να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

“ Αυτές τις στιγμές (...) περίμεναν εδώ και καιρό οι Παλαιστίνιοι πολίτες έπειτα από δύο χρόνια σκοτωμών και γενοκτονίας”, δήλωσε ο Χάλεντ Σάαντ από τη Χαν Γιούνις.

"Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και να γελάω", είπε ο Τάμερ αλ Μπουράι, ένας επιχειρηματίας εκτοπισμένος από την πόλη της Γάζας. "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επιβιώσαμε". "Ανυπομονούμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας, ακόμη και αφού έχουν καταστραφεί, να πάμε πίσω στην πόλη της Γάζας, να κοιμηθούμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας βομβαρδίσουν, να προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε τις ζωές μας", δήλωσε στο Reuters.

Ωστόσο άλλοι ήταν πιο απαισιόδοξοι: "Το σπίτι μας ήταν μεταξύ των πρώτων που καταστράφηκαν, οπότε, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος τελείωσε, θα εξακολουθήσουμε να ζούμε σε σκηνές ίσως για χρόνια μέχρι να ανοικοδομήσουν τη Γάζα. Και αυτό αν κρατήσει η συμφωνία", είπε η Ζακέγια Ρεζίκ, 58 ετών, μητέρα έξι παιδιών.

Αν και είναι χαρούμενη που κανένα από τα παιδιά της δεν έχει σκοτωθεί, πρόσθεσε ότι το σπίτι τους βρίσκεται σε μεθοριακή περιοχή η οποία θα παραμείνει υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς ζήτησε από τους κατοίκους της Γάζας να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ώστε να μείνουν μακριά από περιοχές τις οποίες θα εξακολουθεί να ελέγχει το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας να μην επιστρέψουν, τονίζοντας στο Χ ότι παραμένει "επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων".

"Δεν μπορώ να το περιγράψω"

Ενθουσιώδης ήταν η ατμόσφαιρα και στο Τελ Αβίβ, στην πλατεία των Ομήρων όπου οι οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς ζητούν την επιστροφή των αγαπημένων τους.

Η Εϊνάβ Ζαουγκάουκερ, η μητέρα ενός από τους Ισραηλινούς ομήρους, ήταν ενθουσιασμένη. “ Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι αισθάνομαι (...) είναι τρελό”, δήλωσε.

“ Τι να του πω; Τι να να κάνω; Να τον αγκαλιάσω και να τον φιλήσω”, πρόσθεσε αναφερόμενη στον γιο της Ματάν. “ Απλώς να του πω ότι τον αγαπώ, αυτό μόνο. Και να δω τα μάτια του να κοιτούν τα δικά μου (...) Είναι συγκλονιστικό - αυτή είναι ανακούφιση”.

Ο πρώην όμηρος Ομέρ Σεμ-τοβ δήλωσε ότι “ δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις”, όταν του ζητήθηκε να πει πώς νιώθει.