Το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Φόβοι για «σπιράλ θανάτου»

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, καθώς όπως διατείνεται επιδίωκε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο στόχαστρο των βομβαρδισμών τουλάχιστον μια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ σκοτώθηκαν ο Χουσέιν Σαλαμί, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί, όπως και πυρηνικοί επιστήμονες.

Iran has launched more than 100 drones toward Israeli territory, Israel's military says. Follow live updates. https://t.co/xWwCbM0ROd — CNN (@CNN) June 13, 2025



Η Τεχεράνη υποσχέθηκε «σκληρή απάντηση» και αυτήν την ώρα οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να «αναχαιτίσουν» περίπου 100 drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν ως απάντηση στην ισραηλινή νυκτερινή επίθεση εναντίον του εδάφους του, δήλωσε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

#BREAKING Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei warns that Israel will suffer severe consequences after launching deadly attacks on the Islamic republic on Friday, including Tehran and nuclear sites pic.twitter.com/a4VrnadE9J — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025



Η επίθεση κατά του Ιράν διεξήχθη τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι ανησυχίες πως ήταν άμεσα επικείμενα πλήγματα του Ισραήλ μεγεθύνονταν επί μέρες.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εξαπολύθηκαν «δεκάδες» πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.

A statement from IDF Spokesperson BG Effie Defrin on the preemptive Israeli strike on Iranian nuclear targets pic.twitter.com/IJNT5LXz6o — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

Η μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ (κεντρικά) ειδικά έγινε στόχος «πολλές φορές» στόχος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πυκνός καπνός να υψώνεται από την εγκατάσταση.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν «ισχυρές εκρήξεις» και στην πρωτεύουσα και ότι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης φλεγόταν.

Israel carried out a “major strike” on Iran early Friday morning, hitting a range of targets in the capital, Tehran. pic.twitter.com/2N98rBMbTv — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2025

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Συνεπεία της ισραηλινής επίθεσης, περίπου 50 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαμράν (στην Τεχεράνη), από τους οποίους τουλάχιστον 35 είναι γυναίκες και παιδιά», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση μετά τα πλήγματα αυτά, από τα οποία σκοτώθηκαν επίσης υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Επίσης τουλάχιστον δυο ανώτατοι αξιωματικοί του σώματος αυτού, ο αρχηγός του, ο στρατηγός Χουσέιν Σαλαμί, κι ο στρατηγός Γουλάμ Αλί Ρασίντ, καθώς και δυο επιστήμονες του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, ο Μοχαμάντ Μεχντί Τεχραντσί και ο Φερεϊντούν Αμπασί, σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, μεταδίδουν επίσημα ΜΜΕ.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους διεμήνυσαν πως θα υπάρχει «ισχυρή ανταπόδοση» στην επίθεση του Ισραήλ.

Το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του αφού αρχικά διέκοψε πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί, ενώ η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρηση στο «100% των δυνατοτήτων της», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το Ιράκ, που γειτονεύει με το Ιράν, επίσης έκλεισε τον εναέριο χώρο του κι ανέστειλε τις πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμιά του.

Το Ισραήλ έπληξε «την καρδιά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ενώ η «πρώτη φάση» της επιχείρησης ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πηγή του AFP στον ισραηλινό στρατό, θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου.

VIDEO: Netanyahu says Israel operation against Iran to 'continue as many days as it takes'



"Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival," Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu… pic.twitter.com/rGuuf7lV06 — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2025

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια μετά τα «προληπτικά πλήγματα», προειδοποιώντας πως αναμένονται ευρύτερα ιρανικά αντίποινα από «προηγούμενα», με πυραύλους και drones, «στο άμεσο μέλλον».

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ επίσης προειδοποίησε εναντίον ιρανικών αντιποίνων, καθώς «δεν μπορώ να υποσχεθώ απόλυτη επιτυχία» στην επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion στα αγγλικά, Lion dressé στα γαλλικά).

Οι τιμές του πετρελαίου έκαναν άλμα 12%, λόγω των ανησυχιών για έντονες αναταράξεις στον εφοδιασμό των αγορών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, αναμένεται να προεδρεύσει σε συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας μετά τους βομβαρδισμούς, στους οποίους η Ουάσιγκτον δεν ενεπλάκη, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι άλλους αμερικανούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ επιχειρηματολόγησε στις ΗΠΑ πως η επιχείρηση εναντίον του Ιράν ήταν «απαραίτητη για την άμυνά του», σύμφωνα με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Ρούμπιο, που προειδοποίησε την Τεχεράνη εναντίον της στοχοποίησης «αμερικανικών συμφερόντων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ανέλαβε πρωτοβουλία τον Απρίλιο για να αρχίσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προειδοποίησε χθες πως το Ισραήλ θα μπορούσε όντως να πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Μπροστά στον κίνδυνο «μαζικής σύγκρουσης» στη Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον απομάκρυνε μέρος του διπλωματικού προσωπικού της, ειδικά στο Ιράκ.

Η Τεχεράνη δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Το εβραϊκό κράτος θεωρεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας υπαρξιακή απειλή.

Το Ιράν διεμήνυσε προχθές Τετάρτη να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης έπειτα από αποτυχία των συνομιλιών, ο έκτος κύκλος των οποίων θεωρητικά τουλάχιστον διεξάγεται στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεθαύριο Κυριακή.

Δυτικές χώρες και το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός του Ιράν και κατά ειδικούς η μοναδική δύναμη με πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή, ερίζουν εδώ και δεκαετίες ότι η Τεχεράνη θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Το Ιράν διαψεύδει πάγια πως έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες, όμως επιμένει πως είναι δικαίωμά του να έχει πυρηνικό πρόγραμμα, ιδίως για ενεργειακούς σκοπούς, δυνάμει της σύμβασης για τη μη διάδοση (NTP) των πυρηνικών όπλων, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Ο εμπλουτισμός ουρανίου χαρακτηρίζεται το βασικό εμπόδιο στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να συμφωνηθεί περιορισμός του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας με αντάλλαγμα την άρση μέρους των κυρώσεων στη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί το Ιράν να τον εγκαταλείψει εντελώς. Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζει πως αυτό «δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Το Ιράν δήλωσε αποφασισμένο να αυξήσει «σημαντικά» την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου, με την προσεχή κατασκευή νέας μονάδας για αυτό, σε αντίδραση για την υιοθέτηση χθες Πέμπτη από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απόφασης καταδίκης της «μη τήρησης» υποχρεώσεών του.

Κατά τον ΔΟΑΕ, το Ιράν είναι το μοναδικό κράτος στον κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλό επίπεδο (60%), πολύ πάνω από το όριο του 3,67% που είχε οριστεί στη διεθνή συμφωνία του 2015 –επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ)–, από το οποίο αποχώρησαν μονομερώς οι ΗΠΑ το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Για να κατασκευαστεί ατομική βόμβα ο εμπλουτισμός πρέπει να φθάσει το 90%, κατά την ίδια πηγή.

Το 2015, το Ιράν και οι μεγάλες δυνάμεις κατέληξαν σε εκείνη την ιστορική συμφωνία έπειτα από τρία χρόνια δύσκολων, επίπονων διαπραγματεύσεων.