Ισραήλ: Το συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη συμφωνία για τη Γάζα

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας συνέστησε την έγκριση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων, ενόψει της συνεδρίασης του πλήρους υπουργικού συμβουλίου που θα ακολουθήσει.

Την τελική επικύρωση της συμφωνίας θα δώσει το υπουργικό συμβούλιο, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας -μικρότερο υπουργικό σχήμα- συνεδρίασε για ώρες, προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει τη συμφωνία.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, εφόσον δοθεί η επίσημη έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης.

The Security Cabinet discussion has begun, at the Prime Minister's Office.

Before the meeting, an operational security assessment was held on the implementation of the agreement, chaired by Prime Minister Netanyahu, together with the negotiating team which has returned from Doha pic.twitter.com/3uPMwTSO3U

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 17, 2025