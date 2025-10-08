Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία θέλει να σπείρει διχόνοια - Η Ευρώπη αντιμετωπίζει «υβριδικό πόλεμο»

Πρόσφατα περιστατικά με drones και άλλες παραβιάσεις εναερίου χώρου δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικό πόλεμο στον οποίο πρέπει να απαντήσει με μέτρα που ξεπερνούν την παραδοσιακή άμυνα, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση», είπε η φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

«Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος.»

Η φον ντερ Λάιεν δεν είπε ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά, αλλά τόνισε ότι είναι σαφές πως ο στόχος της Ρωσίας είναι να «σπείρει διχόνοια» στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αποδώσει μερικά από τα πρόσφατα περιστατικά στη Μόσχα.

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα.»

Η ίδια τόνισε πως «πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο όπου παρουσίασε το σχέδιο της Επιτροπής για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως υβριδικό πόλεμο εν εξελίξει.

“Κάτι νέο και επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς μας. Μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μαχητικά MiG έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει πάνω από κρίσιμες τοποθεσίες στο Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Δανία και τη Γερμανία {…}Μην κάνετε λάθος, αυτό αποτελεί μέρος ενός ανησυχητικού μοτίβου αυξανόμενων απειλών σε ολόκληρη την ένωσή μας.

Υποθαλάσσια καλώδια έχουν κοπεί. Αεροδρόμια και κόμβοι logistics έχουν παραλύσει από κυβερνοεπιθέσεις και εκλογές στοχεύονται από εκστρατεία κακόβουλης επιρροής. Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση. Είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να αναστατώσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την ένωσή μας και να αποδυναμώσει την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, και είναι καιρός να το πούμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος και πρέπει να τον πάρουμε πολύ σοβαρά” δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την ίδια την πρόεδρο της Επιτροπής “η ιδρυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση της ειρήνης, και σήμερα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αποτρέπουμε την επιθετικότητα και την πρόκληση, και η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να εξοπλιστεί με μια στρατηγική ικανότητα αντίδρασης, μια ικανότητα που να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την μεταβαλλόμενη φύση του πολέμου.

Πρέπει να την αναπτύξουμε και να τη διατηρήσουμε μαζί, και πρέπει να είμαστε ικανοί να ανταποκρινόμαστε σε πραγματικό χρόνο. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει. Βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών στην ιστορία της Ένωσης. Τώρα χρειαζόμαστε ένα ακριβές πανευρωπαϊκό σχέδιο, συντονισμένο πολύ στενά με το ΝΑΤΟ, για το πώς να προχωρήσουμε. Και σύντομα θα παρουσιάσουμε, στην πραγματικότητα, σε δύο εβδομάδες, θα παρουσιάσουμε τον οδικό χάρτη ετοιμότητάς μας, το 2030 που ονομάζουμε διατήρηση της ειρήνης”

Όπως ανέφερε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν το πρώτο σημείο ασχολείται συγκεκριμένα με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της ΕΕ, κάνοντας λόγο για μια νέα πανευρωπαϊκή ναυαρχίδα ήτοι την επιτήρηση της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης με ένα τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα κατά των drones που να είναι οικονομικά προσιτό και κατάλληλο για τον σκοπό του, για ταχεία ανίχνευση, ταχεία αναχαίτιση και, όταν χρειάζεται, ταχεία εξουδετέρωση

“Το τείχος κατά των drones θα συμβάλει στην ανατολική πλευρά.Θα παρακολουθεί και θα προστατεύει τον ουρανό, τις θάλασσες και το έδαφος των ανατολικών μελών μας.

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα ανατολικά μας σύνορα. Αυτή τη στιγμή, είναι η προτεραιότητά μας, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια προσέγγιση 360 μοιρών. Αυτό το σύστημα κατά των drones θα αποτελέσει ασπίδα για ολόκληρη την ένωσή μας, συμπεριλαμβανομένης, φυσικά, της νότιας πλευράς, και θα πρέπει να σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έως την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, από την παρακολούθηση της μετανάστευσης με όπλα έως τον έλεγχο του ρωσικού σκιώδους στόλου, και η λίστα είναι μεγάλη, τα αυτόνομα συστήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ασφάλειας του 21ου αιώνα, και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος”, δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να συμπεριληφθεί και η νότια πλευρά της ΕΕ στο συγκεκριμένο σχέδιο πανευρωπαϊκής προστασίας.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη

Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της ασφάλειας του 21ου αιώνα η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος και σε αυτό το πλαίσιο, από την αεράμυνα έως τον κυβερνοχώρο και τον ηλεκτρονικό πόλεμο η Κομισιόν προτείνει τον σχηματισμό συλλογικών συνασπισμών από ομάδες κρατών μελών που έχουν δεσμευτεί να αποδίδουν από κοινού και γρήγορα.

“Η αύξηση των αμυντικών δαπανών μας πρέπει επίσης να αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζω ότι εν μέρει αυτό συμβαίνει ήδη. Βλέπουμε νέα εργοστάσια και γραμμές παραγωγής που εμφανίζονται σε όλη την Ευρώπη. Η αμυντική μας βιομηχανία προσλαμβάνει χιλιάδες εξειδικευμένους εργαζόμενους και βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές και σε άλλους κλάδους”, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.