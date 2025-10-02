Χρυσός: Ανοδος για έκτη μέρα με φόντο τα επιτόκια και το shutdown

O χρυσός σημειώνει σήμερα νέα άνοδο, μετά από ένα πενθήμερο ράλι που τον οδήγησε σε νέα ρεκόρ, καθώς μετά το shutdown και τα αδύναμα στοιχεία για τις μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται πάνω από τα 3.900 δολάρια την ουγγιά με άνοδο 0,4%, την ώρα που η αναστολή των ομοσπονδιακών λειτουργιών απειλεί να προκαλέσει ένα κενό στη ροή κρίσιμων μακροοικονομικών στοιχείων που χρειάζεται η Fed για να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια. Αυτό έχει κάνει τους οικονομολόγους, τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βασίζονται περισσότερο σε μη κυβερνητικά στοιχεία, όπως τα στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, τα οποία έδειξαν απότομη πτώση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εκτός του αγροτικού τομέα, τα οποία αναμένονταν την Παρασκευή, θα καθυστερήσουν λόγω της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, γεγονός που ενδέχεται επίσης να αυξήσει την πίεση στο δολάριο. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν πλέον όλο και περισσότερο ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια δύο ακόμη φορές φέτος για να στηρίξει την αποδυναμωμένη αγορά εργασίας. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού τείνει να ενισχύει το χρυσό, το οποίο επίσης γίνεται φθηνότερο για τους περισσότερους αγοραστές όταν το δολάριο αποδυναμώνεται.

Το πολύτιμο μέταλλο έχει κερδίζει σχεδόν 48% φέτος, οδεύοντας προς το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 1979. Η άνοδος οφείλεται τόσο στις αγορές των κεντρικών τραπεζών τόσο και στην αύξηση των συμμετοχών σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια με εξασφάλιση σε χρυσό καθώς η Fed επανήλθε σε τροχιά νομισματικής χαλάρωσης.

Πάντως, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε την Τετάρτη να επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed Lisa Cook. Η απόφαση — η οποία αποτελεί πλήγμα για τις προσπάθειές του να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην κεντρική τράπεζα — ενδέχεται να μετριάσει ορισμένους φόβους για πιθανή απώλεια της ανεξαρτησίας της Fed με αποτέλεσμα ενδεχόμενη μείωση της ζήτησης για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός.