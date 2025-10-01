To shutdown στις ΗΠΑ εκτοξεύει τον χρυσό σε νέο ιστορικό υψηλό

Το lockdown και τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση πυροδοτούν την αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, λόγω της ζήτησης των επενδυτών για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μετά την έναρξη του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και καθώς τα μη επαρκή στοιχεία για την εργασία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,1% στα 3.860,13 δολάρια ανά ουγγιά αφού νωρίτερα έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.875,32 δολαρίων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,4% στα 3.887,40 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου έπεσε σε χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο προσιτό για τους αγοραστές από το εξωτερικό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street υποχώρησαν.

Ο χρυσός επωφελείται από «ανησυχίες για ένα ασθενέστερο δολάριο και την πολιτική κατάσταση με την αντιπαράθεση σχετικά με το κλείσιμο της κυβέρνησης στις ΗΠΑ, καθώς και τη γενική γεωπολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε ο Νίκολας Φραπέλ, επικεφαλής παγκόσμιων θεσμικών αγορών στο ABC Refinery.

Πρόσθεσε ότι οι προοπτικές παραμένουν ανοδικές, με τους ανοδικούς στόχους να δείχνουν πάνω από 3.900 δολάρια, πιθανώς έως και 4.000 δολάρια.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκλεισε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της, καθώς οι βαθιές κομματικές διαιρέσεις εμπόδισαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης, πυροδοτώντας μια μακρά και εξαντλητική αντιπαράθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας.

Το κλείσιμο της οικονομίας θα μπορούσε να καθυστερήσει την δημοσίευση βασικών οικονομικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας που αναμένεται την Παρασκευή.

Η έκθεση JOLTS την Τρίτη έδειξε οριακή αύξηση στις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, παράλληλα με μείωση στις προσλήψεις, με τους traders να τιμολογούν τώρα μείωση 25 μονάδων βάσης αυτόν τον μήνα και άλλη μία τον Δεκέμβριο.

Η Εθνική Έκθεση Απασχόλησης του ADP, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, αναμένεται να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για την αγορά εργασίας.

Οι πιθανοί κίνδυνοι για το ράλι του χρυσού περιλαμβάνουν μια ανοδική τάση του δολαρίου, απροσδόκητες, επιθετικές αλλαγές πολιτικής της Fed και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Michael Hsueh, αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στην Deutsche Bank.

Ο χρυσός, ένα παραδοσιακό μέσο αντιστάθμισης έναντι της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων λόγω της μη αποδοτικής φύσης του. Έχει σημειώσει άνοδο άνω του 47% φέτος.Οι αγορές στην Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή χρυσού στον κόσμο, παρέμειναν κλειστές για το φεστιβάλ των μέσων του φθινοπώρου και θα ανοίξουν ξανά στις 9 Οκτωβρίου.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού κέρδισε σχεδόν 0,5% στα 46,90 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας σε υψηλό άνω των 14 ετών. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.563,50 δολάρια, ενώ το παλλάδιο μειώθηκε κατά 0,9% στα 1.245,43 δολάρια.