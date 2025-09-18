Άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά τη μείωση των επιτοκίων από την Fed

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα την Πέμπτη, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα δύο εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εν μέσω ανησυχιών για επιβράδυνση της ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent για τον Νοέμβριο σημείωσαν άνοδο 0,2% στα 68,10 δολάρια το βαρέλι και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκαν 0,3% στα 64,23 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου παρουσίασαν σταθερή άνοδο αυτή την εβδομάδα, καθώς η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πυροδότησε ανησυχίες για διαταραχές στην ρωσική παραγωγή πετρελαίου. Οι εικασίες για περισσότερες δυτικές κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία επίσης αύξησαν τις τιμές.

Ένα πιο αδύναμο δολάριο, το οποίο υποχώρησε πριν από την απόφαση της Fed την Τετάρτη, είχε βοηθήσει τα κέρδη του αργού πετρελαίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Αλλά το δολάριο ενισχύθηκε την Πέμπτη, πιέζοντας το πετρέλαιο.

Παρά τα κάποια κέρδη που κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούσαν να καταγράφουν απότομες απώλειες το 2025, καθώς οι τιμές δέχτηκαν πλήγμα από φόβους για επιβράδυνση της ζήτησης και μια επικείμενη υπερπροσφορά.

Οι επενδυτές σκέφτονται τη μείωση των επιτοκίων της Fed

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, όπως αναμενόταν, την Τετάρτη και έδωσε το πράσινο φως για τη σταθερή μείωση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με τις προσδοκίες της αγοράς και άφησε τους traders με 93% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια κατά άλλες 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την CME Fedwatch .

Ωστόσο, ενώ τα χαμηλότερα επιτόκια τείνουν να ενισχύουν τη ζήτηση πετρελαίου, οι αγορές ανησυχούν επίσης για τα σχέδια της Fed να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, δεδομένου ότι αυτό υποδηλώνει αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομία των ΗΠΑ μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Η ψύχραιμη αγορά εργασίας φάνηκε να είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για τις περικοπές της Fed. Ωστόσο, ο άκαμπτος πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποθαρρύνει την περαιτέρω χαλάρωση από την κεντρική τράπεζα, ειδικά εάν οι πληθωριστικές πιέσεις από τους υψηλότερους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ γίνουν πιο έντονες.

Το δολάριο ενισχύθηκε μετά την απόφαση της Fed, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 3,5 ετών που είχε καταγραφεί πριν από την κίνηση της Τετάρτης. Κάποια ανθεκτικότητα του δολαρίου επηρέασε επίσης τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Μικτά δεδομένα αποθεμάτων των ΗΠΑ

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration) έδειξαν την Τετάρτη ότι τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά ένα απροσδόκητο 9,285 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν επίσης κατά 2,3 εκατομμύρια βαρέλια, κυρίως λόγω των υψηλών εξαγωγών.

Ωστόσο, η συνολική αύξηση των αποθεμάτων αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία της EIA που δείχνουν μια υπερμεγέθη συσσώρευση αποθεμάτων αποσταγμάτων ύψους 4 εκατομμυρίων βαρελιών .

Η αύξηση των αποσταγμάτων έδειξε ότι η ζήτηση για καύσιμα και άλλα παράγωγα πετρελαίου υποχωρούσε ενόψει της χειμερινής περιόδου, η οποία συνήθως συνεπάγεται χαμηλότερη ζήτηση πετρελαίου.

Οι αναλυτές της ANZ δήλωσαν ότι «ένα μεγάλο άλμα στον συντελεστή προσαρμογής της EIA θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα των δεδομένων (απογραφής)».