Πολιτική κρίση στην Ιαπωνία - Ο πρωθυπουργός Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του

Είχε αρνηθεί τις εκκλήσεις να παραιτηθεί μετά την τελευταία από αυτές τις ήττες στην ψηφοφορία της Άνω Βουλής τον Ιούλιο

O Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δήλωσε την Κυριακή ότι αποφάσισε να παραιτηθεί, εγκαινιάζοντας μια δυνητικά μακρά περίοδο πολιτικής παράλυσης σε μια ασταθή στιγμή για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Ο Ισίμπα, 68 ετών, έδωσε εντολή στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του - το οποίο κυβέρνησε την Ιαπωνία σχεδόν καθ' όλη τη μεταπολεμική περίοδο - να διεξάγει έκτακτη εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τα καθήκοντά του μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ο Ισίμπα έχει βιώσει την απώλεια της πλειοψηφίας του κυβερνώντος συνασπισμού του στις εκλογές και για τα δύο σώματα του κοινοβουλίου εν μέσω οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Μέχρι την Κυριακή, είχε αρνηθεί τις εκκλήσεις να παραιτηθεί μετά την τελευταία από αυτές τις ήττες στην ψηφοφορία της Άνω Βουλής τον Ιούλιο. Αντίθετα, είχε επικεντρωθεί στην εξεύρεση λύσης στις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν πλήξει την κρίσιμη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας και έχουν ρίξει σκιά στην ασθενή ανάπτυξη.



«Με την Ιαπωνία να έχει υπογράψει την εμπορική συμφωνία και τον πρόεδρο να έχει υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, έχουμε ξεπεράσει ένα βασικό εμπόδιο», είπε ο Ισίμπα, με τη φωνή του να φαίνεται να διαπερνά τη συγκίνηση. «Θα ήθελα να παραδώσω τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά».

Η ανησυχία για την πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε μαζική πώληση του ιαπωνικού γεν και των κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να φτάνει σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη.

Οι εικασίες για την τύχη του Ισίμπα πυροδοτήθηκαν από την απόφαση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) να προγραμματίσει ψηφοφορία για τη Δευτέρα σχετικά με το εάν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές ηγεσίας.

«Όσο για τους πιθανούς διαδόχους, οι Κοϊζούμι και Τακαΐτσι θεωρούνται οι πιο πιθανοί υποψήφιοι. Ενώ ο Κοϊζούμι δεν αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, η στάση του Τακαΐτσι απέναντι στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και η προσεκτική προσέγγισή της στις αυξήσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των χρηματοπιστωτικών αγορών», δήλωσε ο Καζουτάκα Μαέντα, οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Έρευνας Meiji Yasuda.

Δεδομένου ότι το κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία σε καμία από τις δύο βουλές, δεν είναι εγγυημένο ότι ο επόμενος πρόεδρος του LDP θα γίνει πρωθυπουργός.

Όποιος και αν είναι ο επόμενος ηγέτης, μπορεί να επιλέξει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή, ανέφεραν οι αναλυτές. Ενώ η αντιπολίτευση στην Ιαπωνία παραμένει διασπασμένη, το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Sanseito σημείωσε μεγάλα κέρδη στις εκλογές της Άνω Βουλής του Ιουλίου, φέρνοντας κάποτε περιθωριακές ιδέες στο πολιτικό ρεύμα.