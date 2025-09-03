Οι πιλότοι της Lufthansa απειλούν με απεργία για το συνταξιοδοτικό

Το συνδικάτο των πιλότων της Deutsche Lufthansa AG έκανε το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση απεργίας, απειλώντας για μια ακόμα φορά την εύρυθμη λειτουργία του μεγαλύτερου αεροπορικού ομίλου της Ευρώπης.

Το συνδικάτο Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το κόστος των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων έχουν διακοπεί και ότι το διοικητικό του συμβούλιο θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες εάν θα προκηρύξει ψηφοφορία για απεργία.

«Από την αρχή, η πλευρά των εργοδοτών δεν έδειξε πραγματική προθυμία να αυξήσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σε ένα αξιόπιστο επίπεδο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Andreas Pinheiro, πρόεδρος του Vereinigung Cockpit. «Αντί για εποικοδομητικές λύσεις, προτάθηκαν μόνο μοντέλα που επιβαρύνουν τους εργαζομένους», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της Lufthansa δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει «να επικεντρώνεται σε μια διαπραγματευτική λύση», αρνούμενος να σχολιάσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο των συνομιλιών.

Οποιαδήποτε εργατική δράση θα αναζωπυρώσει τις μνήμες από προηγούμενες απεργίες που οδήγησαν στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων της Lufthansa την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς απεργιών το 2014 και το 2016 που κόστισαν στην αεροπορική εταιρεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Oι σχέσεις της εργοδοσίας με τους πιλότους ήταν πιο ήρεμες τα τελευταία χρόνια, ενώ η πιο πρόσφατη σύγκρουση έρχεται σε μια περίοδο που η Lufthansa αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση να αυξήσει την κερδοφορία της σε μια κορεσμένη ευρωπαϊκή αγορά. Η διοίκηση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την αυστηρή διαχείριση των δαπανών για την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, περιορίζοντας τις δυνατότητες για παραχωρήσεις σε θέματα παροχών.