ΗΠΑ: Θα κυκλοφορήσει Coca-Cola με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο έπειτα από παρέμβαση Τραμπ

Η Coca-Cola, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αναψυκτικών παγκοσμίως, ανακοίνωση την πρόθεσή της να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μία νέα έκδοση της κλασικής Coca-Cola, η οποία θα περιέχει ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, επιβεβαιώνοντας ένα σχέδιο που είχε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Εδώ και δεκαετίες, η Coca-Cola στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί κυρίως σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης ως γλυκαντικό, επιλογή πιο οικονομική από τη φυσική ζάχαρη. Ωστόσο, σε πολλές άλλες αγορές παγκοσμίως, η εταιρία συνεχίζει να χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

Ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, έχει εκφράσει ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους του σιροπιού καλαμποκιού για την υγεία, αν και επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς διατροφικοί λόγοι για να προτιμηθεί το ένα γλυκαντικό έναντι του άλλου.

«Αυτή θα είναι μια πολύ καλή κίνηση από μέρους τους – Θα το δείτε. Είναι απλώς καλύτερο!» έγραψε ο Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα την περασμένη εβδομάδα.

Στην τριμηνιαία ενημέρωση των επενδυτών της την Τρίτη, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να λανσάρει το φθινόπωρο ένα νέο προϊόν με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο αμερικανικής παραγωγής. Όπως διευκρινήστηκε, το νέο προϊόν θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην υπάρχουσα γκάμα της, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές.

«Εξετάζουμε το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων επιλογών γλυκαντικών, προσαρμόζοντας τη στρατηγική μας στις καταναλωτικές προτιμήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμς Κουίνσι, όταν ρωτήθηκε για την απόφαση. Τόνισε ότι η εταιρεία ήδη χρησιμοποιεί ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο σε αρκετά προϊόντα στις ΗΠΑ, όπως λεμονάδες, καφέδες και βιταμινούχα νερά.

