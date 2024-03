Εκθρονίστηκε ο ‘Eλον Μασκ από τον Δείκτη των Εκατομμυριούχων - Ξανά η πρωτιά στον Τζεφ Μπέζος

O ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, πήρε ξανά τη θέση του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εκθρονίζοντας τον Έλον Μασκ στον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Η καθαρή περιουσία του Μπέζος ανέρχεται στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 198 δισεκατομμύρια δολάρια του αρχηγού της Tesla.

Jeff Bezos took back his spot as the world's richest man on Monday, dethroning Elon Musk, according to the Bloomberg Billionaires Index.



Bezos' net worth stands at $200 billion, according to the tracker, surpassing Musk's $198 billionhttps://t.co/XbJkOGfmOY pic.twitter.com/Z1ZNOIvnaH