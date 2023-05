Ένα ακόμη ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων "βάρεσε κανόνι" - Χρεοκόπησε η Bittrex

Ένα ακόμη ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων αναζητεί προστασία από τους πιστωτές, έπειτα από την κατάρρευση της άλλοτε κραταιάς πλατφόρμας FTX και των υπηρεσιών BlockFi, Celsius και Voyager μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Ο λόγος για την Bittrex, η οποία λίγο καιρό αφότου ανακοίνωσε πως θα περιορίσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ και δέχθηκε αγωγή από την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε αίτημα για πτώχευση.

Η χρεοκοπία της επηρεάζει μόνον την δραστηριότητα της εταιρείας στις ΗΠΑ και όχι την Bittrex Global. Ωστόσο, η είδηση οδήγησε σε πιέσεις στην αγορά, η οποία εμφανίζει σημαντικές απώλειες.

Σύμφωνα με το αίτημα πτώχευσης που υπέβαλε στις αρμόδιες αρχές, το ανταλλακτήριο εκτιμά πως έχει 100.000 πιστωτές και υπολογίζει ότι το ύψος των ζημιών και των περιουσιακών της στοιχείων του ανέρχεται μεταξύ 500 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων.

Από την αρχή του έτους, το ανταλλακτήριο αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα στις ΗΠΑ: τον Φεβρουάριο απέλυσε 80 άτομα, ενώ τον Μάρτιο ανακοίνωσε ότι θα έχει διακόψει όλες τις δραστηριότητές της στη χώρα μέχρι το το τέλος Απριλίου.

Παρόλα αυτά στα μέσα Απριλίου η Bittrex δέχθηκε αγωγή από την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η οποία την κατηγορούσε ότι λειτουργούσε παράνομα ως πλατφόρμα συναλλαγών τίτλων, ως ασφαλιστική και ως υπηρεσία εκκαθάρισης. Επίσης, η αρχή στράφηκε νομικά εναντίον του πρώην CEO, Bill Shihara, καθώς και της Bittrex Global.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας, Richie Lai, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι το αίτημα πτώχευσης ήταν ο καλύτερος τρόπος να επιλυθεί το ζήτημα και ότι η Bittrex έχει το 100% των καταθέσεων των πελατών της.

Yes, we filed chap 11. Yes, we still have 100% of all customer funds. Yes, there will be a claims process through the bankruptcy courts. This was the cleanest way to bury the baby - RIP @BittrexExchange https://t.co/BkhtVppln3