Αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday στις 29 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η Cyber Monday. Το λιανεμπόριο αισιοδοξεί αναμένοντας μια τονωτική «ένεση» ρευστότητας, καθώς έχουν καταργηθεί οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και οι καταναλωτές ετοιμάζονται να βγουν σε κυνήγι προσφορών πολλές εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα εκμεταλλευόμενοι τις δελεαστικές προσφορές τις μέρες της Black Week.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

Στόχος όλων των καταναλωτών δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι οικονομικά συμφέρουσες, αλλά ταυτόχρονα οι έξυπνες και ασφαλείς αγορές.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συμβουλεύουν σχετικά:

Προσέχουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων: Κάποιες φορές, πίσω από μία πολύ χαμηλή τιμή κρύβεται ένας αρκετά μεγάλος χρόνος αναμονής για την παράδοση, που μπορεί να μην ικανοποιεί πάντοτε τις άμεσες ανάγκες μας.