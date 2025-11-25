Τι να προσέξουν οι καταναλωτές σε αγορές Black Friday - Συμβουλές νέου ΙΝΚΑ
Μεταξύ άλλων επισημαίνει την έρευνα αγοράς πριν και την αποφυγή αχρείαστων αγορών
Λίγο πριν από την Black Friday στις 28 Νοεμβρίου, ενώσεις προστασίας των καταναλωτών εφιστούν την προσοχή για το κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι παραπλανητικές και ψεύτικες. Το νέο Ινστιντούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ) προχώρησε σε συμβουλές, με αφορμή την Black Friday αλλά και τη Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου.
Συμβουλές νέου ΙΝΚΑ
- Αγοράστε αυτά που πραγματικά χρειάζεστε. Λάβετε υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και μην προβαίνετε σε αχρείαστες αγορές. Αγοράστε αυτά που πραγματικά χρειάζεστε.
- Διενεργήστε έρευνα αγοράς. Εντοπίστε τα προϊόντα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και σημειώστε την τιμή τους, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να έχετε πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν.
- Μην αγοράσετε ένα προϊόν, απλά επειδή είναι σε προσφορά. Μελετήστε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Αναζητήστε κριτικές (reviews) για την ποιότητα του προϊόντος. Αξιολογήστε την τελική τιμή, όχι την έκπτωση.
- Αξιοποιήστε το διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, όχι μόνο για πραγματοποίηση αγορών, αλλά και για να εντοπίσετε εναλλακτικά προϊόντα, κριτικές για το προϊόν που σας ενδιαφέρει, καθώς και την τιμή πώλησης του προϊόντος από άλλους προμηθευτές.
- Η τιμή δεν πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο. Ιδιαίτερα αν σκοπεύετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν αξίας (πχ. κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή), είναι σημαντικό να αξιολογήσετε την αξιοπιστία και την ποιότητα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου πωλητή. Ρωτήστε άλλους καταναλωτές για τις εμπειρίες τους, όπως για παράδειγμα η ανταπόκριση του πωλητή σε θέματα εγγυήσεων.
- Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας από πριν. Είναι προφανές ότι την περίοδο του Black Friday θα υπάρξουν αρκετές προσφορές και θα είναι εύκολο να παρασυρθείτε. Καθορίστε από πριν τι χρειάζεστε και το μέγιστο ποσό που θέλετε να διαθέσετε, έχοντας υπόψη τις οικονομικές σας δυνατότητες.
- Ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, πριν προβείτε σε αγορά. Να θυμάστε ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορές από κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει για αγορές μέσω διαδικτύου, όπου οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παραλαβή του προϊόντος.
