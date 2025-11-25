Τι να προσέξουν οι καταναλωτές σε αγορές Black Friday - Συμβουλές νέου ΙΝΚΑ

Μεταξύ άλλων επισημαίνει την έρευνα αγοράς πριν και την αποφυγή αχρείαστων αγορών

Λίγο πριν από την Black Friday στις 28 Νοεμβρίου, ενώσεις προστασίας των καταναλωτών εφιστούν την προσοχή για το κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι παραπλανητικές και ψεύτικες. Το νέο Ινστιντούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ) προχώρησε σε συμβουλές, με αφορμή την Black Friday αλλά και τη Cyber Monday, την 1η Δεκεμβρίου.

Συμβουλές νέου ΙΝΚΑ