Νυχτερινό ρεύμα: Αλλάζουν οι ώρες από την 1η Νοεμβρίου
Δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε διζωνική μειωμένη τιμολόγηση
Aπό 1η Νοεμβρίου 2025 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2026.
Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:
- Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.
- Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό, επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νυχτερινό ρεύμα: Κατατέθηκε η τροπολογία για το νέο σύστημα - Τι αλλάζει
Το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου
Υπουργείο Ανάπτυξης: Θα αναγράφεται όλη η πορεία της τελικής τιμής στα προϊόντα
Οι πολίτες να γνωρίζουν σε πιο στάδιο της αλυσίδας – από το χωράφι μέχρι το…
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μουστοκούλουρα λόγω αυξημένης ποσότητας κουμαρίνης
Παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από τη ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στο Άργος.
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κέικ με σταφίδες – Χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές
Διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη»
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά από 1,13 ευρώ η τιμή ανά λίτρο – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η διαδικασία, οι προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος
Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές έως 8% σε πάνω από 2.000 προϊόντα από σήμερα – Δείτε σε ποια
Ενδεικτικά παραδείγματα μειώσεων
Ξεκινά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης - Πως θα πάρετε το επίδομα
Οι τελικές τιμές θα «κλειδώσουν» τα μεσάνυχτα της 14ης προς 15η Οκτωβρίου
«Φαρμάκι» τα τσιγάρα – Πώς θα διαμορφωθούν οι λιανικές τιμές
Προβλέπεται αύξηση από το 2028 κατά 139% του ειδικού φόρου κατανάλωσης
Σούπερ μάρκετ: Τις επόμενες μέρες η δημοσιοποίηση των μειωμένων τιμών σε περίπου 1.000 κωδικούς
Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο
Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026 - Τα ποσά και τα κριτήρια
Από τις 15 Οκτωβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με εύρος τιμής 1-1,10 ευρώ ανά λίτρο
Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο - Πως κινήθηκαν οι τιμές
Κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ
Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα προ κρίσης επίπεδα επιστρέφουν οι τιμές - Η συμβολή των ΑΠΕ
Οι τιμές θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την…
Πράσινα τιμολόγια ρευματός: Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές - Αναλυτικά οι χρεώσεις
Ποιες εταιρείες απορρόφησαν τις αυξήσεις
30/10/2025 12:53
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο κατά της λειψυδρίας - Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ σε επτά άξονες
30/10/2025 12:40
Στο 8,2% «έπεσε» η ανεργία τον Σεπτέμβριο
30/10/2025 12:26
Ψηφιακό Ευρώ: Το Ευρωσύστημα προχωράει στην επόμενη φάση
30/10/2025 12:01