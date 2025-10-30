Νυχτερινό ρεύμα: Αλλάζουν οι ώρες από την 1η Νοεμβρίου

Aπό 1η Νοεμβρίου 2025 θα τεθεί σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό, επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ.