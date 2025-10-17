ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κέικ με σταφίδες – Χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές

Σε ανάκληση κέικ με σταφίδες, λόγω παρουσίας κουμαρίνης σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο, προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν με τα στοιχεία: «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από τη Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας, να μην το καταναλώσουν, καθώς μετά από δειγματοληψία στα πλαίσια ελέγχου προσθέτων τροφίμων και αρωματικών ουσιών, από τον ΕΦΕΤ σε συνεργασία με την Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε.

Το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.