Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Στην ανάκληση γνωστών μπισκότων πρωτεΐνης από την ελληνική αγορά προχωρά η εταιρεία που τα διακινεί μετά από καταγγελίες καταναλωτών για μούχλα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία MOOVeat και κατόπιν σχετική προειδοποίησης που αναρτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους ασφάλειας των καταναλωτών.

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων – ημερομηνιών λήξης. Όπως τονίζεται «Σε συνέχεια επικοινωνίας καταναλωτών με την εταιρεία μας αναφέρθηκε παρουσία ευρωτίασης σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων – ημερομηνιών λήξης. Κατά τον έλεγχο των δειγμάτων που έφτασαν στα χέρια μας και μετά από αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα προήλθε από την συσκευασία ζεστού προϊόντος».

Παρακαλούνται λοιπόν οι καταναλωτές, που έχουν αγοράσει το προϊόν, μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν όπου το έχουν αγοράσει, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του ή ελάτε σε απευθείας επικοινωνία με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2130243036, Δευτέρα με Παρασκευή 09.00 με 17.00 ή στο email [email protected] .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας «έχοντας δεσμευτεί για την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρεία αντέδρασε, ως όφειλε, άμεσα λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα προς αυτή την κατεύθυνση μέτρα, ούτως ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα. Ζητούμε συγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε ενώ διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό.»