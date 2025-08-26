Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ξεκίνησαν οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2025. Για την ένταξη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr/kot/) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο, καθώς γίνεται επανέλεγχος των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων, και η προθεσμία λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.



Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2024 και της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2024 ή 2025.



Όσοι υπέβαλαν αίτηση πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2025 και είχαν μεταβολές στην περιουσία τους μέσα στο 2024, μπορούν να κάνουν νέα αίτηση ώστε να ληφθούν υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία.



Αν δεν υποβληθεί νέα αίτηση έως την προθεσμία, οι δικαιούχοι θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.



Βήμα-βήμα η διαδικασία της αίτησης

Είσοδος στο σύστημα με ΑΜΚΑ και κωδικούς TAXISnet.

Επιβεβαίωση στοιχείων νοικοκυριού και επιλογή κατηγορίας ΚΟΤ (Α ή Β).

Συμπλήρωση αριθμού παροχής ρεύματος, email και κινητού τηλεφώνου.

Παροχή συγκατάθεσης από τα φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη (για ΚΟΤ-Β).

Για ΚΟΤ-Α απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ των τελευταίων δύο μηνών.

Υποβολή και εμφάνιση αποτελέσματος με αναλυτικά κριτήρια ένταξης.

Οι εκπτώσεις του ΚΟΤ 2025