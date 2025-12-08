Σαφάρι ελέγχων για «μαϊμού» ενοίκια από την ΑΑΔΕ - Στο στόχαστρο μισθωτήρια των… 10 ευρώ το μήνα

Σαρωτικούς ελέγχους στα μισθωτήρια συμβόλαια με εμφανώς υποτιμημένα ενοίκια ξεκινά η ΑΑΔΕ, μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων περιπτώσεων που δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Στο πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Από τους περίπου 900.000 δικαιούχους επιδότησης ενοικίου, σχεδόν 180.000 δήλωσαν μίσθωμα έως 100 ευρώ τον μήνα, επίπεδα που σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται όχι απλώς χαμηλά, αλλά εξωπραγματικά.

Πριν ξεκινήσει το κύμα διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι που δήλωσαν λανθασμένα ποσά καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 ώστε να διορθώσουν τα στοιχεία και να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο τα πολύ χαμηλά μισθώματα τα οποία θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχει η ΑΑΔΕ από τρίτους φορείς, όπως οι τράπεζες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν περιπτώσεις όπου τα αναιτιολόγητα χαμηλά ενοίκια δεν συμβαδίζουν με το προφίλ δαπανών των ενοικιαστών.

Οι διασταυρώσεις και τα ενοίκια

Οι διασταυρώσεις ανάμεσα στο Ε1 και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια έφεραν στο φως εξωφρενικές δηλώσεις:

– Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 25 ευρώ

– ⁠Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ

– ⁠Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ

– ⁠Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 30 ευρώ

– ⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 5 ευρώ

– ⁠Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Σήμερα, εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί, είτε υποδηλώνονται, είτε στηρίζονται σε παλιά, ανενεργά μισθωτήρια που συνεχίζουν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

Τι αλλάζει από την Πρωτοχρονιά

Με στόχο να περιοριστούν τα «μαύρα» μισθώματα, από την Πρωτοχρονιά του 2026 κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική, είτε για φοιτητικό σπίτι, θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

Όσοι συνεχίσουν να πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα μένουν εκτός επιδοτήσεων, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες που θα δέχονται μισθώματα εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Για τις επιχειρήσεις, η πληρωμή σε μετρητά σημαίνει απώλεια της έκπτωσης δαπάνης.