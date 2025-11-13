Ποιοι θα πάρουν πίσω λεφτά από τον ΕΝΦΙΑ - Ξεκαθαρίζει η εικόνα για χιλιάδες ιδιοκτήτες

Ώρα επιστροφής ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες που έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο.

Η ΑΑΔΕ θα γυρίσει πίσω τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» για αλλαγές που αφορούν στα έτη 2014 έως 2019.

Με νέα εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής ποσών που προέκυψαν από την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για τα συγκεκριμένα έτη.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από ιδιοκτήτες που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως την ιδιοχρησιμοποίηση στα έντυπα Ε9 των αντίστοιχων περιόδων. Η δυνατότητα υποβολής των συγκεκριμένων τροποποιητικών δηλώσεων δόθηκε με ειδική ρύθμιση, η οποία προέβλεψε παρέκκλιση από τους συνήθεις κανόνες παραγραφής, επιτρέποντας τη διόρθωση παλαιών ετών μέχρι και τα μέσα του 2025.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι τροποποιητικές δηλώσεις που οδηγούν σε μείωση φόρου μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής, η οποία για τις δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών έχει πλέον παρέλθει. Ωστόσο, η ειδική ρύθμιση επέτρεψε τη μεταγενέστερη δήλωση της ιδιοχρησιμοποίησης για όσους δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ώστε να διαγραφούν τα ποσά που είχαν αρχικά βεβαιωθεί.

Το κρίσιμο σημείο που αποσαφηνίζεται τώρα αφορά το τι συμβαίνει όταν από τις τροποποιητικές δηλώσεις δεν προκύπτει μόνο διαγραφή φόρου, αλλά και δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι, εφόσον οι φορολογούμενοι είχαν καταβάλει ποσά τα οποία, μετά την εκκαθάριση της τροποποιημένης δήλωσης, αποδεικνύεται ότι δεν οφείλονταν, τα ποσά αυτά επιστρέφονται κανονικά. Δηλαδή, η παρέκκλιση που δόθηκε για την υποβολή των δηλώσεων ισχύει ουσιαστικά και για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καλούνται πλέον να προχωρήσουν στις αναγκαίες εκκαθαρίσεις με βάση τα διορθωμένα στοιχεία των δηλώσεων Ε9 που έχουν υποβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα ποσά που είχαν βεβαιωθεί για τα επίμαχα ακίνητα θα διαγράφονται, ενώ όσα έχουν ήδη πληρωθεί και δεν οφείλονται θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει την εικόνα για χιλιάδες ιδιοκτήτες που προχώρησαν στις διορθώσεις των δηλώσεων παλαιών ετών, συχνά μετά από καθυστερημένη διαπίστωση ότι δεν είχε δηλωθεί η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικών χώρων ή άλλων ακινήτων για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή. Η δυνατότητα διόρθωσης μέχρι τα μέσα του 2025 άνοιξε τον δρόμο όχι μόνο για αναδρομική απαλλαγή από τον φόρο, αλλά, όπως πλέον επιβεβαιώνεται, και για την επιστροφή των ποσών που είχαν καταβληθεί χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Με τις νέες διευκρινίσεις κλείνει ένας κύκλος αβεβαιότητας για το αν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά μπορούν να επιστραφούν, δεδομένου ότι τα έτη στα οποία αναφέρονται οι δηλώσεις έχουν κανονικά παραγραφεί. Η απάντηση πλέον είναι σαφής: οι επιστροφές πραγματοποιούνται, ακολουθώντας την ειδική διαδικασία που θεσπίστηκε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.