Τι αλλάζει στα τεκμήρια – Οι μειώσεις για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ

Την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης και συγκεκριμένα τη μείωση των τεκμηρίων για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη, περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Επιπλέον, θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Κατοικίες

Eτήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας

Τετραγωνικά μέτρα Οριακός συντελεστής σήμερα (ευρώ ανά τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη σήμερα Οριακός συντελεστής νέος (ευρώ ανά τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη νέα Μείωση 80 40 3.200 28 2.240 -30% 120 65 5.800 45 4.040 -30% 200 110 14.600 77 10.200 -30% 300 200 34.600 140 24.200 -30% 400 400 74.600 280 52.200 -30%

Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:

Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο Σήμερα Νέα Μείωση Σήμερα Νέα Μείωση 4.480 2.912 35% 5.440 3.539 35% 8.120 5.252 35% 9.860 6.383 35% 20.440 13.260 35% 24.820 16.116 35% 48.440 31.460 35% 58.820 38.236 35% 104.440 67.860 35% 126.820 82.476 35%

Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης

Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.

Μεταρρύθμιση: Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Κλίμακα σήμερα

Κυβικά εκατοστά Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών Έως 1200 4000 2000 2000 600 300 3000 900 450 >3000 1200 600

Νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:

Co2 Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2) 1-122 2000 123-139 30 140-166 45 >166 60

Ηλεκτρικά οχήματα:

Αντικειμενικές δαπάνες σήμερα Αντικειμενικές δαπάνες νέες Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 0 0 Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000 4000 2000

Παραδείγματα:

Σκάφη Αναψυχής

Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη) Νέα Κλίμακα Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα 4.000 2.800 Επιπλέον το μέτρο 2.000 1.400 Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα 12.000 8.400 7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 3.000 2.100 10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 7.500 5.250 12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 15.000 10.500 15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 22.500 15.750 18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 30.000 21.000 πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 50.000 35.000

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.