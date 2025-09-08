Τι αλλάζει στα τεκμήρια – Οι μειώσεις για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ

Την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης και συγκεκριμένα τη μείωση των τεκμηρίων για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη, περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Επιπλέον, θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Κατοικίες

Eτήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας

Τετραγωνικά μέτρα

Οριακός συντελεστής σήμερα (ευρώ ανά τ.μ.)

Αντικειμενική δαπάνη σήμερα

Οριακός συντελεστής νέος (ευρώ ανά τ.μ.)

Αντικειμενική δαπάνη νέα

Μείωση

80

40

3.200

28

2.240

-30%

120

65

5.800

45

4.040

-30%

200

110

14.600

77

10.200

-30%

300

200

34.600

140

24.200

-30%

400

400

74.600

280

52.200

-30%

Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:

Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο

Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο

Σήμερα

Νέα

Μείωση

Σήμερα

Νέα

Μείωση

4.480

2.912

35%

5.440

3.539

35%

8.120

5.252

35%

9.860

6.383

35%

20.440

13.260

35%

24.820

16.116

35%

48.440

31.460

35%

58.820

38.236

35%

104.440

67.860

35%

126.820

82.476

35%

  • Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
  • Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης

Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάση των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.

Μεταρρύθμιση: Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Κλίμακα σήμερα

Κυβικά εκατοστά

Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα

Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών

Έως 1200

4000

2000

2000

600

300

3000

900

450

>3000

1200

600

Νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:

Co2

Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2)

1-122

2000

123-139

30

140-166

45

>166

60

Ηλεκτρικά οχήματα:

Αντικειμενικές δαπάνες σήμερα

Αντικειμενικές δαπάνες νέες

Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000

0

0

Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000

4000

2000

Παραδείγματα:

Τι αλλάζει στα τεκμήρια – Οι μειώσεις για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη-1
Τι αλλάζει στα τεκμήρια – Οι μειώσεις για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη-2

Σκάφη Αναψυχής

Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε έτη και μέχρι δέκα έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη

Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη)

Νέα Κλίμακα

Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα

4.000

2.800

Επιπλέον το μέτρο

2.000

1.400

Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης

Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα

12.000

8.400

7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

3.000

2.100

10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

7.500

5.250

12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

15.000

10.500

15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

22.500

15.750

18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

30.000

21.000

πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο

50.000

35.000

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

