Η Eurolife FFH Diamond Sponsor του TEDxAUEB

Ακόμη ένα TEDxAUEB πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 18 Μαρτίου στο Ωδείο Αθηνών, αυτή τη φορά με την υποστήριξη της Eurolife FFH. Για την εταιρεία αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στους νέους και να στηρίζει ιδέες που αξίζει να διαδοθούν, για αυτό και επέλεξε να υποστηρίξει το TEDxAUEB ως Diamond Sponsor. Το TEDxAUEB αποτελεί μια πρωτοβουλία φοιτητών και αποφοίτων των διαφόρων τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ένα μη κερδοσκοπικό project που στόχο έχει τη διάδοση καινοτόμων ιδεών μέσω της συμμετοχής των φοιτητών.

Το φετινό θέμα του TEDxAUEB ήταν η “Pangea”, αναφορά στην ονομασία που είχε ο πλανήτης μας κατά την αρχαιότητα, όταν δεν είχε τη σημερινή του μορφή, αλλά αποτελούνταν από ένα ενιαίο κομμάτι γης, την Πανγαία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε γεωγραφικό επίπεδο, κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην Πανγαία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανείς, είναι αν και ως κοινωνία θα καταφέρουμε να απομακρυνθούμε από όσα μας διχάζουν και να εστιάσουμε περισσότερο στις ομοιότητές μας και σε όσα μας ενώνουν. Η Eurolife FFH «συνόδευσε» όλους όσοι παρακολούθησαν το συνέδριο σε αυτή τη δημιουργική συζήτηση, ενώ μέσα από έναν διαγωνισμό που έτρεξε μέσα από το instagram του TEDxAUEB έδωσε τη δυνατότητα σε 10 επιπλέον τυχερούς να το παρακολουθήσουν δωρεάν.

Το φετινό TEDxAUEB προσέλκυσε πάνω από 1.000 άτομα και έδωσε το βήμα σε προσωπικότητες από διάφορους κλάδους να αναλύσουν τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει η έννοια της Πανγαίας στην κοινωνία, την τεχνολογία, την επιστήμη, τον αθλητισμό, τον επιχειρηματικό κόσμο και διάφορους ακόμα τομείς. Συνολικά έγιναν 13 ομιλίες και οι speakers που μοιράστηκαν τη σκηνή ήταν η δημιουργός της πεζοπορικής ομάδας “Experience The Natural” Λέτα Γκαρέτσου, το μοντέλο και αρθρογράφος Νάσια Μάτσα, o γνωστός για το project του "The Mythologist" Γιάννης Λουκόπουλος, η content creator και blogger Ευρυδίκη Κόφφα, ο δημιουργός περιεχομένου Φίλιππος Ιωάννου (Fipsterr), η δημιουργός της digital κοινότητας PAK SISTERS και της εταιρείας KYON Natural Pet Products Φοίβη-Άννα Κρυστάλλη, η Skills & DEI Lead στην PwC Ελλάδας Κατερίνα Παπανικολάου, ο μουσικός Novel 729, ο δημιουργός του καναλιού επικοινωνίας της επιστήμης "The Mad Scientist" Στάμος Αρχοντής, ο επίκουρος καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων του ΟΠΑ Ιωάννης Θάνος, ο street artist INSANE51, η υποψήφια διδάκτορας Μουσειολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ Δώρα Τσίπρα και οι παρουσιαστές της εκπομπής "Football Stories" Δημήτρης Μωυσιάδης και Άγγελος Γιακουμίδης. Επιπλέον, 4 ξεχωριστά performances από τον μουσικό Ακύλα Μυτιληναίο, την ποιήτρια Λίνα Φουντόγλου, τους συντελεστές της ομάδας Farofa Capoeira Group και τον DJ Decend πλαισίωσαν δημιουργικά το συνέδριο. Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Σπύρος Μαργαρίτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του ΟΠΑ Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να στηρίζει πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ιδεών και δημιουργούν αισιοδοξία και προοπτική. Για το λόγο αυτό βρέθηκε στο πλευρό ενός ακόμα πανεπιστημιακού TEDx, στηρίζοντας τους φοιτητές σε αυτή την αξιόλογη ενέργεια.