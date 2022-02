Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της New SIA Greece ο Διονύσης Γρηγοράτος

Το διορισμό του Διονύση Γρηγοράτου στη θέση του διευθύνοντα συμβουλου της New SIA Greece, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Nexi Group, που πρόσφατα ενσωμάτωσε τη SIA.





Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα τελευταία 10 χρόνια, ο Διονύσης Γρηγοράτος έχει αποκτήσει πλήρη εξειδίκευση στους τομείς του multi-channel sales management, του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, των πλατφορμών υπηρεσιών IoT και μια σε βάθος εμπειρία της διαχείρισης της αξίας των πελατών έχοντας διατελέσει σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις σε εταιρείες όπως η Vodafone Ελλάδας και η Hellas on Line. Προηγουμένως ήταν διευθύνων σύμβουλος της Victus Networks, μιας εταιρείας κοινής χρήσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας που δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία της Vodafone Ελλάδας και της Wind Hellas. Στο νέο του ρόλο ως διευθύνων σύμβουλος της New SIA Greece, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εκτέλεση των επιχειρηματικών στρατηγικών της Nexi στην ελληνική αγορά, εισάγοντας μια σειρά καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών και λύσεων προστιθέμενης αξίας που θα ωφελήσουν τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες. Ο Διονύσης Γρηγοράτος θα αναφέρεται απευθείας στον Eugenio Tornaghi, Head of International Markets και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Nexi Payments.

Πρόσθετα στοιχεία για την ελληνική αγορά και τη δυναμική του Ομίλου:



Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα , η Ελλάδα είναι η αγορά με την υψηλότερη κατανομή τερματικών POS για το 2020 στα Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με τις πληρωμές χωρίς μετρητά να αυξάνονται δραστικά τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη αναθέσει τις σχετικές δραστηριότητες σε διεθνείς εταιρείες συναλλαγών πληρωμών. Για να επωφεληθεί από αυτές τις εξελίξεις, η Nexi έχει επενδύσει δυναμικά στην Ελλάδα με την πρόσφατη συγχώνευση με την SIA, η οποία είχε ήδη παρουσία στην αγορά από το 2018.



Η Nexi είναι μια ευρωπαϊκή PayTech εταιρεία που δραστηριοποιείται σε υψηλής ανάπτυξης ευρωπαϊκές αγορές και σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες, εισηγμένη στο χρηματιστήριο MTA της Borsa Italiana