Θεσσαλονίκη: Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και Pfizer  

Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) υπέγραψε το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη (CDI), με τη συμφωνία αυτή να τεκμηριώνει την πρώτη στρατηγική συνεργασία του με το οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης και να προχωρά ήδη επί του πρακτέου.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, το πρώτο πρότζεκτ που υλοποιείται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ, αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού με τη μορφή ευφυούς πράκτορα, ο οποίος θα διενεργεί διάλογο και θα απαντά σε ερωτήματα επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Το λογισμικό θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP, Natural Language Processing) και μηχανικής μάθησης, προκειμένου να κατανοεί τα ερωτήματα και να συνθέτει κατάλληλες απαντήσεις.

«Η σημασία και η χρησιμότητα της ανάπτυξης ενός τέτοιου λογισμικού, που έγινε ακόμα περισσότερο εμφανής κατά την πανδημία, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην έγκυρη ενημέρωση, καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας της επικοινωνίας με ασθενείς και επαγγελματίες υγείας», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του CDI της Pfizer, όπου διευκρινίζεται ακόμα ότι το πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας, την ανάδειξη των σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους σε καινοτομίες που αλλάζουν τις ζωές των ασθενών.

Ο Νίκο Γκαριμπόλντι (Nico Gariboldi), επικεφαλής του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer, επεσήμανε ότι στρατηγική προτεραιότητα του Κέντρου αποτελεί η προώθηση συνεργασιών με το οικοσύστημα της Θεσσαλονίκης, με στόχο τις καινοτομίες που βελτιώνουν τις ζωές των ασθενών και δήλωσε ότι «η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σηματοδοτεί την αρχή μιας δημιουργικής συνεργασίας με σημαντικό αντίκτυπο τόσο για τη Pfizer και το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας όσο και για το ΕΚΕΤΑ, μέσω κοινών έργων, που έχουν πάντα τον ασθενή στο επίκεντρο».

Ο Δημήτριος Τζοβάρας, πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, σημείωσε από την πλευρά του ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιτελείται ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους του ερευνητικού κέντρου: η συμβολή του στην παροχή λύσεων, που αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες.

