Εκτόξευση εσόδων για τη Pfizer - Το σχόλιο του Άλμπερτ Μπουρλά

Η Pfizer αναθεώρησε σήμερα ανοδικά την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του εμβολίου κατά της COVID-19, που ανέπτυξε με τη γερμανική BioNTech, κατά 28,8% στα 33,5 δισεκ. δολάρια.

Η εταιρεία είπε ότι η ανοδικά αναθεωρημένη πρόβλεψη για τις πωλήσεις βασίζεται σε συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για 2,1 δισεκ. δόσεις φέτος.

Η προηγούμενη πρόβλεψη της φαρμακοβιομηχανίας τον Μάιο για 26 δισεκ. δολάρια βασίστηκε σε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί για 1,6 δισεκ. δόσεις.

Άλμπερτ Μπουρλά: Η Pfizer παρουσίασε μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομική απόδοση για το δεύτερο τρίμηνο

Ο πρόεδρος και CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, έγραψε στο Twitter «πιστεύω ότι το Q2 ήταν μια σαφής και ισχυρή απόδειξη των δυνατοτήτων του νέου Pfizer. Κοιτώντας μπροστά, σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις επιτυχίες, συνεχίζοντας να παρακολουθούμε την επιστήμη, να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και να παραμένουμε επικεντρωμένοι στην παροχή καινοτομιών για τους ασθενείς που υπηρετούμε».

Ο Άλμπερτ Μπουρλά αναφέρει ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος σε όλη την πορεία μας και στην παροχή νέων πιθανών ανακαλύψεων για τους ασθενείς.

Η εταιρεία όπως λέει «παρουσίασε μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομική απόδοση για το δεύτερο τρίμηνο. Ακόμη και εξαιρώντας τις άμεσες πωλήσεις και τα έσοδα από συμμαχίες που παρέχονται από το εμβόλιο Pfizer-BioNTech, δημιουργήσαμε αύξηση λειτουργικών εσόδων 10% σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους».

