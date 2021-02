Venture Garden: Αιτήσεις ως 7/3 για εργαστήρια επιχειρηματικότητας

Εντατικά και δωρεάν εργαστήρια επιχειρηματικότητας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά όσες και όσοι επιλεγούν, για να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο του επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών «VentureGarden». Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές (στο www.venturegarden.gr) ως τις 7 Μαρτίου, ενώ, κατά τη διάρκειά του, έμπειρα στελέχη της αγοράς και ειδικοί θα δίνουν συμβουλές και καθοδήγηση, μεταξύ άλλων, για το πώς η κρίση της πανδημίας μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, αξιοποιώντας τις νέες συνθήκες (ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, εξ αποστάσεως εργασία).

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD) του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece στην Αθήνα και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του American College of Thessaloniki (ACT), του τμήματος πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, με τη στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative).

«Καθώς το πρόγραμμα δίνει έμφαση στον άνθρωπο και όχι στην ιδέα - δεδομένου πως οι ιδέες μεταλλάσσονται συνεχώς - οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε εργαλεία, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε ιδέα εμπνευστούν», υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση των διοργανωτών.

Το VentureGarden ξεκινά με εντατική και στοχευμένη εκπαιδευτική περίοδο διάρκειας πέντε εβδομάδων. Η εκπαίδευση εστιάζει στην κατανόηση της σχέσης που έχει η επιχειρηματική ιδέα με τις ανάγκες των πελατών, ώστε να είναι επιχειρηματικά εφαρμόσιμη. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων επιλέγονται οι συμμετέχοντες που μπορούν να επωφεληθούν από το mentoring. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων.

Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν υποβληθεί 3.941 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 1391 επελέγησαν στους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Συνολικά έχουν υλοποιηθεί 29 κύκλοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.240 ώρες εκπαίδευσης και έχουν παρασχεθεί περισσότερες από 1.750 ώρες υποστηρικτικής καθοδήγησης σε συμμετέχοντες του VentureGarden._