Aεροπορικές εταιρείες: Πρόβλεψη για νέο ρεκόρ κερδών – επιβατών το 2026

Οι παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να σημειώσουν νέο ρεκόρ το επόμενο έτος με καθαρά έσοδα 41 δισ. δολαρίων και 5,2 δισεκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν με αεροπλάνο, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει τα επίμονα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με την ετήσια πρόβλεψη της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA) που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι προοπτικές για τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 4% σε σχέση με τα 39,5 δισ. δολάρια του τρέχοντος έτους. Η ώθηση αναμένεται να προέλθει από τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τον χαμηλότερο πληθωρισμό, το ασθενέστερο δολάριο και τη μείωση του κόστους των καυσίμων, σύμφωνα με την ΙΑΤΑ.

Η Ευρώπη παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση το 2025, με τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους να επεκτείνονται με διψήφιους ρυθμούς και να ξεπερνούν τις αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης σε ό,τι αφορά το περιθώριο κέρδους. Η Βόρεια Αμερική, που συνήθως είναι η περιοχή με τα περισσότερα κέρδη, έχασε αυτή τη θέση λόγω της στασιμότητας της ανάπτυξης εν μέσω δασμών, αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών και του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ανέφερε η IATA.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προβλέπεται να σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης και της χωρητικότητας το επόμενο έτος, χάρη στην ευημερία της μεσαίας τάξης και την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.

«Υπάρχει σαφής διαπίστωση ότι απαιτούνται οι υποδομές που θα επιτρέψει την ανάπτυξη του κλάδου», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της IATA, Willie Walsh, σε εκδήλωση στη Γενεύη.

Πρωταθλήτρια σε όρους καθαρών περιθωρίων κέρδους είναι η Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Marie Owens Thomsen, επικεφαλής οικονομολόγο της IATA και ανώτερη αντιπρόεδρο βιωσιμότητας. Η ζήτηση επιβατών είναι ισχυρή, ωθούμενη από την κίνηση μεγάλων αποστάσεων και τις επενδύσεις σε υποδομές. Είναι ακόμα πολύ δύσκολο για τις αφρικανικές αεροπορικές εταιρείες να αποκομίσουν κέρδη λόγω του κατακερματισμού των πολιτικών και του υψηλότερου κόστους καυσίμων, δήλωσε.

Τα «εμπόδια»

Οι δασμοί του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η στενότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες φέτος, σύμφωνα με την IATA.

Οι παραδόσεις αεροσκαφών αργούν και, ως εκ τούτου, οι αεροπορικές χρησιμοποιούν παλαιότερα αεροσκάφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο Stuart Fox, διευθυντής πτήσεων και τεχνικών λειτουργιών της IATA. Επιπλέον, η πιστοποίηση των νέων αεροσκαφών διαρκεί επίσης περισσότερο.

Η ΙΑΤΑ είχε προηγουμένως αναθεωρήσει τον στόχο κερδών του κλάδου για το 2025 από 36,6 δισ. δολάρια σε 36 δισ. δολάρια, επικαλούμενη τις εμπορικές εντάσεις και την υποχώρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που επηρέασαν τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών. Αναμένει ότι τα περιθώρια κέρδους για τον κλάδο θα είναι 3,9% το επόμενο έτος, το ίδιο επίπεδο που καταγράφηκε το 2025. Τα έσοδα του κλάδου αναμένεται να φτάσουν τα 1,053 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της.

«Εξακολουθούμε να είμαστε ένας κλάδος που λειτουργεί με καθαρά περιθώρια κέρδους κάτω του 4%», δήλωσε ο Walsh.

Ο Walsh δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από τον ρυθμό προόδου στην παραγωγή βιώσιμων καυσίμων για την αεροπορία, καθώς και από τα προβλήματα με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας που έχουν προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.