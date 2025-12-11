Νέα άνοδος στις τιμές ενοικίων για καταστήματα και γραφεία το α΄ εξάμηνο του 2025

Το α΄ εξάμηνο του 2025, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 1,1% και των μισθωμάτων καταστημάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 0,4% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

1. Δείκτες γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,5% για το σύνολο της χώρας σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 0,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 1,7% στη Θεσσαλονίκη, ενώ μειώθηκαν κατά 0,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 5,0%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 7,2%, για τη Θεσσαλονίκη 6,3% και για την υπόλοιπη Ελλάδα 1,9%.

Το α΄ εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν κατά 0,5% το α΄ εξάμηνο του 2024 και κατά 1,1% το β΄ εξάμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6% στο σύνολο της χώρας και 4,7% στην Αθήνα.

2. Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 1,5% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 2,0% στη Θεσσαλονίκη και κατά 0,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το 2024 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε στο 8,8% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 10,4% για την Αθήνα, 6,8% για τη Θεσσαλονίκη και 6,6% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2024 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, τα μισθώματα καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 5,0% το α΄ εξάμηνο του 2024 και κατά 2,1% το β΄ εξάμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Για το σύνολο του 2024, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,7% στο σύνολο της χώρας και 6,2% στην Αθήνα.