easyJet: Αύξηση κερδών κατά 9% το οικονομικό έτος 2025 – Οι προοπτικές για το 2026

Η easyJet αναφέρει αύξηση κερδών κατά 9% για το οικονομικό έτος 2025, με την easyJet holidays να επιτυγχάνει τον στόχο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και να αναβαθμίζεται σε 450 εκατομμύρια λίρες προ φόρων (PBT) μέχρι το οικονομικό έτος 2030.

Ειδικότερα, το κύριο κέρδος προ φόρων για το οικονομικό έτος 2025, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ανήλθε στα 665 εκατ. λίρες, ενισχυμένο κατά 9%ή 55 εκατ. λίρες ετησίως.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 703 εκατομμύρια λίρες, καταγράφοντας αύξηση 18% ή 106 εκατομμύρια λίρες ετησίως (easyJet Αεροπορική: +50 εκατομμύρια λίρες, easyJet Holidays: +56 εκατομμύρια λίρες).

Επιπλέον, βελτιώθηκε η ικανοποίηση πελατών (CSAT) κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 80%, σε επίπεδα ρεκόρ για πάνω από μια δεκαετία. Η ικανοποίηση πελατών της easyJet Holidays (Holidays CSAT) 83%, έλαβε +1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι επιτεύχθηκε πρόοδος προς το μεσοπρόθεσμο στόχο της για την επίτευξη κερδών προ φόρων (PBT) άνω των 1 δισεκατομμυρίων λιρών.

Παράλληλα, η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων συνεχίζεται, με παραδόσεις 17 αεροσκαφών το οικονομικό έτος 2026, αυξάνοντας σε 30 το οικονομικό έτος 2027 και 43 το οικονομικό έτος 2028.

Προοπτική οικονομικού έτους 2026

Χωρητικότητα:

Η χωρητικότητα ASK του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 7% με μέσο μήκος τομέα να αυξάνεται κατά περίπου 4%

Οι πελάτες της easyJet holidays οικονομικού έτους 2026 σχεδιάζεται να αυξηθούν έως και κατά 15%, από βάση 3,1 εκατομμύρια πελάτες

Προ κρατήσεις:

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει πουληθεί κατά 81%, +2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έχει πουληθεί κατά 26%, +1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως

Η easyJet holidays για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει πουληθεί κατά 80%

Κόστος:

Το συνολικό κύριο κόστος ανά διαθέσιμο κάθισμα (CASK) του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να δει μέτρια πληθωριστικές αυξήσεις καθώς οι αποδοτικότητες κόστους και λειτουργίας μαζί με ευνοϊκές τιμές καυσίμων αντισταθμίζουν μερικώς το γενικό κόστος πληθωρισμού

Προτεινόμενο μέρισμα

Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 20% των κύριων καθαρών κερδών (PAT) του οικονομικού έτους 2025 πληρωτέα στις αρχές του 2026

Ο Kenton Jarvis, Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Από το 2023 που θέσαμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, επιτυγχάνοντας βελτίωση 46% στα κέρδη προ φόρων, προσθέτοντας 9% φέτος μέσω της συνεχούς, επιτυχούς εκτέλεσης της στρατηγικής μας. Σήμερα, η easyJet holidays ξεκινά ένα ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο αφού έφτασε το στόχο της νωρίτερα. Η εστίασή μας στις επενδύσεις στις λειτουργίες και τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών, προσφέροντας το πιο θερμό καλωσόρισμα στον ταξιδιωτικό τομέα, έχει οδηγήσει σε βελτιωμένη ακρίβεια, αυξημένη ικανοποίηση πελατών και αποδοτικότητες κόστους φέτος. Εορτάζοντας πρόσφατα τα 30 μας γενέθλια, είμαι υπερήφανος για όσα έχει επιτύχει η easyJet. Πολύ λίγες εταιρείες μένουν τόσο κοντά στις ρίζες τους όσο η easyJet – κάνοντάς τα ταξίδια εύκολα και οικονομικά ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας, της καταναλωτικής επιλογής και των θέσεων εργασίας. Είμαστε σε καλή θέση να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, και είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για την επίτευξη κερδών προ φόρων (PBT) άνω του 1 δισεκατομμυρίου λιρών».