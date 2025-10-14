EasyJet – Ναυτιλιακή ενδιαφέρεται να την εξαγοράσει;

Η EasyJet είναι μεταξύ των τριών μεγάλων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους της Ευρώπης

Άλμα άνω του 10%, το μεγαλύτερο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, σημειώνει η μετοχή της EasyJet, έπειτα από δημοσίευμα που θέλει την ναυτιλιακή Mediterranean Shipping Co. και μια επενδυτική να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφοράς για την low-cost αεροπορική εταιρεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Corriere della Sera, η Mediterranean Shipping Co., του Ιταλού Gianluigi Aponte, εξετάζει την πλήρη εξαγορά της EasyJet ή μια πλειοψηφική συμμετοχή.

Η EasyJet, της οποίας ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι ο ιδρυτής της, Στέλιος Χατζηιωάννου, με ποσοστό περίπου 15%, έχει αποτελέσει και στο παρελθόν τον στόχο ενδιαφέροντος εξαγοράς. Μια προσφορά την οποία εξέταζε το 2021 η ανταγωνιστική εταιρεία Wizz Air, απορρίφθηκε από την EasyJet.

Ο αναλυτής της Bernstein, Alex Irving, έγραψε σε έκθεσή του ότι «δεν υπάρχουν συνέργειες μεταξύ μιας επιχείρησης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μιας αεροπορικής εταιρείας». Ωστόσο, η MSC είχε προηγουμένως συνεργαστεί με την Deutsche Lufthansa για μια πιθανή εξαγορά της ιταλικής ITA Airways, πριν αποχωρήσει από τη συνεργασία.

Η EasyJet είναι μεταξύ των τριών μεγάλων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους της Ευρώπης, σε μια αγορά όπου τα ηνία κρατά η Ryanair.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο κλάδος των low-cost αερομεταφορέων θα υποστεί ενοποίηση, με πιθανούς στόχους εξαγοράς να αποτελούν τόσο η Easyjet όσο και η Wizz.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες σημείωσαν τεράστια κέρδη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν επενδύσει σε αεροπορικές εταιρείες στο παρελθόν, σημειώνει το Bloomberg. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Lufthansa είναι ο Michael Kuehne, ο δισεκατομμυριούχος πίσω από την εταιρεία μεταφορών Kuehne + Nagel International. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Air France-KLM μετά τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ολλανδίας είναι η CMA CGM, η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο.