Ο διαγωνισμός για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές θα κριθεί στις 24 Φεβρουαρίου

Στις 24 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να συζητηθεί από το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα που αφορά την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση των άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών με τετραετείς συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η υπόθεση εισάγεται προς εξέταση έπειτα από προσφυγή ναυτιλιακής εταιρείας κατά συγκεκριμένων όρων της προκήρυξης, που είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική αναβολή του διαγωνισμού και την επανεξέταση του πλαισίου διεξαγωγής του.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας σήμερα θα κατατεθούν οι φάκελοι και με τα αιτήματα των δρομολογήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών οι οποίοι ωστόσο δεν πρόκειται να ανοιχθούν έως ότου το ΣτΕ εκδόσει τη σχετική του απόφαση.

Η απόφαση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των συμβάσεων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), με επιστολή του προς το υπουργείο Ναυτιλίας, είχε ζητήσει τη μετάθεση της διαδικασίας για τις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας σε χρόνο μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2026, επικαλούμενος τόσο την εκκρεμότητα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και την αναμονή της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η διεξαγωγή του διαγωνισμού πριν από την κρίση του ΣτΕ υποχρεώνει πολλές ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις να δεσμεύσουν υψηλές εγγυητικές επιστολές για υποχρεώσεις εργασιών συντήρησης στα πλοία, επιθεωρήσεων και έκδοσης ή ανανέωσης των πιστοποιητικών ασφαλείας ενόψει της θερινής περιόδου.

Σημειώνεται ότι η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του νέου διεθνούς διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές διαμορφώνεται στα 668 εκατ. ευρώ για την τετραετία, ανεβάζοντας τη μέση ετήσια χρηματοδότηση από τα 148 στα 167 εκατ. ευρώ, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών αναγκών του ακτοπλοϊκού δικτύου. Το σχήμα αφορά 75 επιδοτούμενες θαλάσσιες γραμμές, κρίσιμες για τη νησιωτική συνοχή, εξασφαλίζοντας σταθερά δρομολόγια, κοινωνικές εκπτώσεις και παροχές που στηρίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

Για τις εταιρείες, οι τετραετείς συμβάσεις δημιουργούν περιβάλλον προβλεψιμότητας και χρηματοοικονομικής ασφάλειας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και επιταχύνοντας επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό και το «πρασίνισμα» του στόλου. Το τελικό κόστος διαφοροποιείται ανά γραμμή και ανάδοχο, καθώς εξαρτάται από την κατηγορία και την ηλικία των πλοίων: νεότευκτες μονάδες συνεπάγονται υψηλότερα μισθώματα, ενώ από το 2027 προβλέπεται δυνατότητα αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων με νεότερης τεχνολογίας, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή. Κάθε γραμμή αποτελεί αυτοτελές αντικείμενο σύμβασης και οι ανάδοχοι επιλέγονται με κριτήριο το χαμηλότερο μίσθωμα, χωρίς εναλλακτικές προσφορές.

Παράλληλα, η προκήρυξη ενισχύει τη διαφάνεια (ηλεκτρονικές διευκρινίσεις) και την ποιότητα υπηρεσιών, προβλέποντας τροποποιήσεις συμβάσεων όταν εισάγονται νεότευκτα πλοία, κατόπιν εγκρίσεων από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και το Ελεγκτικό Συνέδριο.