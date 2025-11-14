Intralot: Η DBRS αναβάθμισε σε Β (high) την αξιολόγησή της - Θετικές οι προοπτικές

Η αξιολόγηση ακολουθεί την ολοκλήρωση της μετασχηματιστικής εξαγοράς από την Intralot της διεθνούς διαδραστικής επιχείρησης της Bally's

Σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Intralot σε Β (high) προχώρησε η DBRS Ratings και διατήρησε το θετικό outlook μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης της Bally’s Corporation (Bally’s).

Η απόφαση της Morningstar DBRS ακολουθεί την ολοκλήρωση της μετασχηματιστικής εξαγοράς της διεθνούς διαδραστικής επιχείρησης της Bally’s και της αναχρηματοδότησης τον Οκτώβριο του 2025. Η Intralot χρηματοδότησε τη συναλλαγή αξίας 2,7 δισ. ευρώ εκδίδοντας μετοχές αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συγκεντρώνοντας 1,6 δισ. ευρώ σε μετρητά μέσω νέου χρέους.

Η εταιρεία χρησιμοποίησε μέρος του χρέους των 1,6 δισ. ευρώ για να αναχρηματοδοτήσει το υπάρχον, παρατείνοντας το προφίλ λήξης του. Συγκέντρωσε επίσης 429 εκατ. ευρώ σε μετοχές.

Μετά τη συναλλαγή, η Intralot παρέμεινε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η Bally’s Corporation, η οποία είναι ο μητρικός όμιλος της Intralot, αύξησε το ποσοστό της στην εταιρεία στο 58% από 33% μέσω αυτής της εξαγοράς.

Αλλάζει το επιχειρηματικό μοντέλο

Όπως ανέφερε η Morningstar DBRS στην προηγούμενη ανακοίνωση της 7ης Ιουλίου 2025, η εξαγορά αυτή έχει αλλάξει θεμελιωδώς το επιχειρηματικό μοντέλο της Intralot, μετατοπίζοντας το από την εστίαση στις υπηρεσίες τεχνολογίας παιχνιδιών B2B (περίπου 30% του συνολικού ενοποιημένου εσόδου) σε στις υπηρεσίες B2C για igaming και στοιχήματα (70% των ενοποιημένων εσόδων).

Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερης κλίμακας συνδυασμένη επιχείρηση και η καλύτερη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα προϊόντα στηρίζουν την θετική βαθμολογία. Ωστόσο, η Morningstar DBRS σημειώνει ότι η κύρια συνεισφορά στα έσοδα της Εταιρείας προέρχεται πλέον από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που οδηγεί σε γεωγραφική συγκέντρωση.

Το θετικό outlook υποδεικνύει την ενδεχόμενη αναβάθμιση μόλις ξεκαθαρίσουν οι αβεβαιότητες σχετικά με τις επιπτώσεις του φόρου τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Εταιρεία αποκτήσει ιστορικό λειτουργίας με τη νέα διοίκηση και την μεγαλύτερη κλίμακα.