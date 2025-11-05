ΑΚΤΩΡ: Συστάθηκε η Atlantic–See LNG Trade σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ - Καμία συμφωνία με τρίτα μέρη

Η ΑΚΤΩΡ επιβεβαιώνει ότι συστάθηκε η Atlantic–See LNG Trade με μετόχους την «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» και τη ΔΕΠΑ

Τη σύσταση της εταιρείας Atlantic–See LNG Trade επιβεβαιώνει με χρηματιστηριακή ανακοίνωση ο ΑΚΤΩΡ, με μετόχους την 100% θυγατρική της εταιρείας, «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή LNG στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, πως ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της νέας εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα.

Η ανακοίνωση της ΑΚΤΩΡ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Ομιλος Aktor»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο και σχετίζονται με τη συνεργασία του Ομίλου Aktor και της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι συστάθηκε η εταιρεία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («Νέα Εταιρεία») με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και επίτευξης των σκοπών της Νέας Εταιρείας, ήδη εξετάζονται επιλογές και αναζητούνται κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας που συνάδουν με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και την επίτευξη των σκοπών της. Ωστόσο η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της Νέας Εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα.

Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.