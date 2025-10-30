Μπουζνά: Η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών

«Η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και θα συνεχίσει να ενσωματώνει τοπικές αγορές», δήλωσε ο Στεφάν Μπουζνά, προσθέτοντας ότι ο όμιλος «φιλοδοξεί να συμβάλλει στη νέα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσον αφορά την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών».

Σε χθεσινή συνέντευξή του στο CNBC Squawk Box Europe, ο CEO & Chairman of the Managing Board της Euronext είχε την ευκαιρία να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων αναφορικά με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση:

«Η Euronext, ως η κορυφαία υποδομή κεφαλαιαγοράς της Ευρώπης, έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα.

Η Euronext αποτελεί πλέον το επίκεντρο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών και θα συνεχίσει να ενσωματώνει τοπικές αγορές, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) και την ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ευρωπαϊκή.

Η Euronext παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές ώστε να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, συνδέοντας τις τοπικές ευρωπαϊκές οικονομίες με τις παγκόσμιες αγορές.

Σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στην Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 12 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ. Αυτές οι εταιρείες, είτε πρόκειται για τοπικές ΜμΕ είτε για παγκόσμιους παίκτες, έχουν πρόσβαση στη βαθύτερη δεξαμενή ευρωπαϊκής ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Η Euronext φιλοδοξεί να συμβάλλει στη νέα φάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσον αφορά την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών».