Μείωση 1,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, τον Σεπτέμβριο του 2025 παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,1% έναντι μείωσης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,1%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή

α) στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 2,1% και ειδικότερα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού που παρουσίασε μείωση -45,9% , στη βιομηχανία τροφίμων (-12,4%) αλλα και στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (-5%).

β) στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,4%.