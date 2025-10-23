Στο «Β+» αναβαθμίζει την Intralot η Fitch

Η αναβάθμιση από τη Fitch αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον οίκο, τη σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού προφίλ και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου

Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας (IDR) της Intralot S.A. σε “B+” από “CCC+”, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προοπτική (Stable Outlook), ανακοίνωσε η Fitch Ratings. Παράλληλα, η Fitch ανέθεσε τελική αξιολόγηση “BB” στις νέες senior secured notes της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A., ύψους €900 εκατ., με Recovery Rating “RR2”. Σημειώνεται πως η Moody’s προ ημερών είχε επίσης προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot σε B2 από Caa1 και της αξιολόγησης των ομολόγων της σε Β2 από Β3.

Η αναβάθμιση από τη Fitch αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον οίκο, τη σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού προφίλ και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου της Intralot μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally International Interactive (BII) – θυγατρικής της Bally’s Corporation. Μετά τη συναλλαγή, η Bally’s έγινε ο κύριος μέτοχος του ενοποιημένου σχήματος.

Η Fitch επισημαίνει ότι η νέα δομή χρηματοδότησης — με €1,36 δισ. senior secured ομολογιακά, τραπεζικά δάνεια €200 εκατ. και περιστρεφόμενη πιστωτική γραμμή €160 εκατ. — διαμορφώνει βιώσιμη κεφαλαιακή βάση μεσοπρόθεσμα, ενισχύοντας την πιστοληπτική εικόνα του ομίλου.

Η έκθεση αναδεικνύει ότι η συνδυασμένη εταιρεία αποκτά μεγαλύτερη κλίμακα, διαφοροποίηση και ισχυρότερη ρευστότητα, ενώ η Fitch εκτιμά μείωση του δείκτη μόχλευσης (EBITDAR leverage) από 4,4x το 2025 σε περίπου 3,5x έως το 2028. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία και οι υγιείς ταμειακές ροές επιτρέπουν μερίσματα έως και 50% των καθαρών κερδών, υπερβαίνοντας το ελάχιστο 35% που προβλέπει η εταιρική πολιτική.

Η Fitch προβλέπει σταθερή ανάπτυξη της Intralot στα επόμενα έτη, με μέσο ετήσιο ρυθμό mid-single digit, κυρίως λόγω της ενίσχυσης στον κλάδο iGaming και sports betting στο Ηνωμένο Βασίλειο, που πλέον αντιστοιχεί στο 73% των εσόδων της νέας οντότητας.

Σύμφωνα με τον οίκο, συνολικά η αναβάθμιση σηματοδοτεί για την Intralot ένα νέο κεφάλαιο σταθερότητας και ανάπτυξης, με διεθνή προσανατολισμό, βελτιωμένη ρευστότητα και αυξημένη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές.