AXIA για Metlen: Ισχυρή βάση από τα υφιστάμενα χαρτοφυλάκια - Ελκυστικές οι αποτιμήσεις

Ελκυστική επενδυτική επιλογή εξακολουθεί να είναι η Metlen, με ανάπτυξη στους τομείς αλουμινίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυκλικών μετάλλων, τονίζει η ΑΧΙΑ στην τελευταία ανάλυσή της για τη μετοχή, με αφορμή την πρόσφατη πτώση της, την οποία και αποδίδει στις ζημίες από τον τομέα EPC και τη διόρθωση μετά την ένταξή της στον FTSE 100.

Κάνει λόγο για «επανεκτίμηση της πραγματικότητας», τονίζοντας πως η αγορά υιοθετεί υπερβολικά συντηρητική στάση απέναντι στις προοπτικές της εταιρείας και ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων παραμένουν ισχυρά.

Η τρέχουσα πτώση, ωστόσο, προσφέρει την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο προσεκτική αξιολόγηση της πραγματικής απόδοσης των υπαρχόντων επιχειρηματικών γραμμών της εταιρείας, αναφέρει η ΑΧΙΑ.

Κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, η πτώση κατά περίπου 27% από τα πρόσφατα ρεκόρ αντικατοπτρίζει μια υπερβολικά συντηρητική στάση της αγοράς απέναντι στις προοπτικές της εταιρείας, ανεξάρτητα από τις σημαντικές δυνατότητες των νέων επενδύσεων στους τομείς της αλουμίνας, του γαλλίου, των κυκλικών μετάλλων και της άμυνας. Επισημαίνεται ότι οι νέες αυτές δραστηριότητες αναμένεται να αρχίσουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στα αποτελέσματα του ομίλου από το 2027 και μετά.

Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες λειτουργίες, η προβλεψιμότητα παραμένει υψηλή, καθώς η Metlen έχει ισχυρή θέση στην αγορά και βρίσκεται στο ώριμο στάδιο του επενδυτικού της κύκλου. Γι’ αυτό η Axia περιμένει αύξηση της κερδοφορίας από τις υφιστάμενες δραστηριότητες τα επόμενα δύο χρόνια.

Με δεδομένες τις ζημίες από τον τομέα EPC, η Metlen προβλέπει EBITDA περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2025. Από την πλευρά της η ΑΧΙΑ αναμένει η Metlen να πετύχει EBITDA περίπου 1,25 δισ. ευρώ το 2026 από τις υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ υπάρχει και περιθώριο ανόδου που σχετίζεται με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της εταιρείας.

Με βάση τις εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ, η Metlen διαπραγματεύεται σήμερα με EV/EBITDA στο 6,3x για το 2026 και P/E στο 8,2x. Αυτές οι τιμές συγκρίνονται με τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών για το EV/EBITDA (8,3x) και για το P/E των τελευταίων 10 ετών (10,2x).

Ενδεικτικά, οι ανταγωνιστές στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (που καλύπτουν το 36% του EBITDA της Metlen για το 2026) διαπραγματεύονται με μέσο όρο EV/EBITDA 10,5x, οι ενσωματωμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας με 8,1x (25% του EBITDA της Metlen για το 2026) και οι ανταγωνιστές στον τομέα Αλουμινίου με 6,3x (23% του EBITDA της Metlen για το 2026).

Ιστορικό συνέπειας

Η Metlen παραμένει μια ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση, κατά την ΑΧΙΑ, καθώς υπάρχει ανάπτυξη από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές γραμμές (εκθέσεις στους κρίσιμους τομείς παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευέλικτης παραγωγής και προμήθειας ενέργειας). Ιδιαίτερα, όμως, η ΑΧΙΑ θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική δυναμική από τις νέες επιχειρηματικές γραμμές της Metlen, κυρίως στον τομέα των Κυκλικών Μετάλλων. Σχετικά με αυτό το σημείο, τονίζεται το γεγονός ότι η Metlen έχει επανειλημμένα πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους τα τελευταία 20 χρόνια, δημιουργώντας αξία.

Η ΑΧΙΑ βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης του μοντέλου της για να ενσωματώσει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen στις εκτιμήσεις της. Ως εκ τούτου, θέτει την σύσταση και την τιμή στόχο υπό αναθεώρηση.

Η συμβολή των κλάδων στο συνολικό EBITDA

Για το 2026, εκτιμά ότι το EBITDA του ομίλου θα διαμορφωθεί σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στις εξής παραμέτρους:

τα έσοδα από τα Μέταλλα υπολογίζονται γύρω στα 280 εκατ. ευρώ , ενισχυμένα από τα υψηλότερα ασφάλιστρα τιμών (premia) στο LME (London Metal Exchange – Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου) και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

υπολογίζονται γύρω στα , ενισχυμένα από τα υψηλότερα ασφάλιστρα τιμών (premia) στο LME (London Metal Exchange – Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου) και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να αποφέρουν EBITDA περίπου 440 εκατ. ευρώ , χάρη στα συνεχιζόμενα κέρδη από πωλήσεις έργων και στη λειτουργία έργων σε Ελλάδα, Αυστραλία και αλλού, καθώς και στην επιτάχυνση του προγράμματος ανάπτυξης έργων της ΔΕΗ.

αναμένεται να αποφέρουν EBITDA περίπου , χάρη στα συνεχιζόμενα κέρδη από πωλήσεις έργων και στη λειτουργία έργων σε Ελλάδα, Αυστραλία και αλλού, καθώς και στην επιτάχυνση του προγράμματος ανάπτυξης έργων της ΔΕΗ. η Παραγωγή και Προμήθεια Ενέργειας αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 300 εκατ. ευρώ στο EBITDA, καθώς η εταιρεία πλησιάζει τον στόχο για μερίδιο αγοράς 30% στη λιανική αγορά ενέργειας, με τη νέα μονάδα CCGT 870MW να παραμένει βασικός μοχλός κερδοφορίας.

αναμένεται να συνεισφέρει περίπου στο EBITDA, καθώς η εταιρεία πλησιάζει τον στόχο για μερίδιο αγοράς 30% στη λιανική αγορά ενέργειας, με τη νέα μονάδα CCGT 870MW να παραμένει βασικός μοχλός κερδοφορίας. το Trading και οι Ενεργειακές Κατασκευές (Power Projects) εκτιμάται ότι θα προσφέρουν περί τα 130 εκατ. ευρώ στο EBITDA, επωφελούμενα από την αυξημένη εμπορία φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την επαναφορά της κερδοφορίας στον κλάδο EPC.

(Power Projects) εκτιμάται ότι θα προσφέρουν περί τα στο EBITDA, επωφελούμενα από την αυξημένη εμπορία φυσικού αερίου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την επαναφορά της κερδοφορίας στον κλάδο EPC. ο τομέας Κατασκευών και Παραχωρήσεων αναμένεται να αποφέρει στο EBITDA 100-110 εκατ. ευρώ, λόγω της ενίσχυσης του ανεκτέλεστου έργων και της αύξησης των εσόδων.

Για το 2026, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να αντιστοιχούν στο 36% του συνολικού EBITDA, η Παραγωγή και Προμήθεια Ενέργειας περίπου στο 25%, και ο τομέας των Μετάλλων στο 23%. Το EBITDA εκτιμάται στα 1,25 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ για το 2026.

Τέλος, η Axia επαναλαμβάνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης των εκτιμήσεών της ώστε να ενσωματώσει τις πρόσφατες εξελίξεις και το νέο business plan, το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσθετη παραγωγή αλουμίνας, καθώς και τις νέες δραστηριότητες στους τομείς των Κυκλικών Μετάλλων και της Άμυνας. «Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, η σύσταση και η τιμή-στόχος παραμένουν υπό επανεξέταση», καταλήγει.