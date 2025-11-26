METLEN: Αυξάνει στα 62 ευρώ την τιμή στόχο η Eurobank Equities - Top pick με σύσταση αγορά

Ως κορυφαία της επιλογή κατατάσσει η Eurobank Equities τη Metlen, ανεβάζοντας την τιμή στόχο από τα 51 ευρώ στα 62 ευρώ ανά μετοχή, και δίνοντας παράλληλα σύσταση αγοράς (buy).

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, βασική αιτία για τη σημαντική αύξηση της τιμής στόχου είναι η αναθεώρηση των μεσοπρόθεσμων εκτιμήσεων για την κερδοφορία της Metlen. Η άνοδος βασίζεται κυρίως στην αναμενόμενη ενίσχυση του EBITDA και στο υψηλότερο ROIC, στοιχεία που ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, η αποτίμηση τοποθετείται σε 9,7 φορές το EV/EBITDA. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, πέφτοντας κάτω από τις 7 φορές έως το 2028, ενώ υποχωρεί ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που επιτευχθεί πλήρως ο μεσοπρόθεσμος στόχος για EBITDA της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.

Η Metlen διατηρείται ως κορυφαία επενδυτική επιλογή, καθώς η σχέση κινδύνου–απόδοσης παραμένει ελκυστική και η αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση EBITDA (CAGR) 17% για την περίοδο 2025–2029 ενισχύει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη των αναλυτών στη μετοχή.

Το νέο στρατηγικό πλάνο της Metlen σηματοδοτεί μια ουσιαστική μεταμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου της. Τρεις νέοι υποτομείς στη μονάδα Metals — Circular Metals, Critical Metals και Defense — διαμορφώνουν ένα φρέσκο μείγμα ανάπτυξης που αναβαθμίζει την επενδυτική αξία της εταιρείας. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να προσθέσουν περίπου 520 εκατ. ευρώ στο EBITDA, δηλαδή πάνω από το 50% της συνολικής αύξησης που απαιτείται για να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης για EBITDA 1,9–2,1 δισ. ευρώ.

Οι πλατφόρμες αυτές εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά μεγέθη απόδοσης, με ROIC που κυμαίνεται από 30% έως 70%, και λειτουργούν ως φυσική επέκταση της υπάρχουσας αλυσίδας αξίας του αλουμινίου. Με αυτόν τον τρόπο, η Metlen διαμορφώνει ένα βιομηχανικό οικοσύστημα που συνδέει την ενέργεια, τα κρίσιμα υλικά και την αμυντική βιομηχανία — πεδίο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ασφάλεια πόρων και την ενεργειακή αυτονομία. Κατά την επενδυτική οπτική, η επεκτασιμότητα, η ήπια κεφαλαιακή απαίτηση και η στρατηγική θέση των νέων αυτών τομέων ενισχύουν καίρια την επενδυτική πρόταση, υποστηρίζοντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με γενναιόδωρα περιθώρια κέρδους.

Με την ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, οι προβλέψεις για το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου αυξάνονται αισθητά:

– 970 εκατ. ευρώ το 2025e, επηρεασμένα από εφάπαξ γεγονότα,

– 1,19 δισ. ευρώ το 2026e,

– 1,39 δισ. ευρώ το 2027e,

– 1,65 δισ. ευρώ έως το 2028e.

Η αναθεώρηση αυτή σημαίνει αύξηση 9% έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων, ενώ στα επόμενα έτη οι αναβαθμίσεις ξεπερνούν το 20%, προερχόμενες κυρίως από τη συνεισφορά των νέων τομέων — περίπου 0,4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 75% της συνολικής ανοδικής τάσης που η διοίκηση έχει ενσωματώσει στους στόχους της, αφήνοντας το υπόλοιπο ως προαιρετική υπεραπόδοση, ιδιαίτερα στον χώρο της Κυκλικής Οικονομίας όπου η αύξηση προβλέπεται πιο σταδιακή.

Βραχυπρόθεσμα, μειώθηκαν οι εκτιμήσεις για το EBITDA του 2025, λόγω της ζημίας 132 εκατ. ευρώ στο Protos — ένα μεμονωμένο γεγονός που συνδέεται με συγκεκριμένο EPC συμβόλαιο. Η εκτίμηση είναι πως το περιστατικό αυτό δεν έχει δομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη λειτουργία του χαρτοφυλακίου. Παρά το ότι θα μπορούσε να έχει αναδειχθεί νωρίτερα, οι αναλυτές θεωρούν θετική τη στάση της διοίκησης να αναγνωρίσει έγκαιρα τον πλήρη αντίκτυπο, να ενισχύσει τους ελέγχους εκτέλεσης και να υιοθετήσει πιο επιλεκτική στρατηγική για αντίστοιχα έργα στο μέλλον. Αυτό παρέχει, όπως σημειώνεται, καθαρή βάση για την επιστροφή σε ισχυρή κερδοφορία την περίοδο 2026–2028.

Οι νέοι τομείς της Metals θεωρούνται καταλύτης απόδοσης: το ROIC μετά φόρων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 11% το 2025e σε 16% έως το 2029, καθώς οι πιο κερδοφόρες πλατφόρμες θα καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο στο μίγμα δραστηριοτήτων. Παράλληλα, από το 2026 το FCF (ελεύθερες ταμειακές ροές) αναμένεται να γυρίσει θετικό, καλύπτοντας ακόμη και το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα — περίπου 1,35 δισ. ευρώ για το 2026e. Για τα έτη 2027 και 2028, η Metlen θα μπορούσε να παράγει FCF 0,3 έως 0,8 δισ. ευρώ, αν και το εύρος εξαρτάται από τον ρυθμό εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων.

Με τη μόχλευση να παραμένει διαχειρίσιμη και τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να εκτιμάται ότι θα εισέλθει σε πτωτική πορεία από το 2026 (έπειτα από κορύφωση στο 3,1x το 2025e), η Metlen βρίσκεται πλέον σε θέση να αυτοχρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, διατηρώντας τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων. Αυτό σηματοδοτεί μια μετάβαση από την επεκτατική φάση στη φάση παραγωγής ταμειακών ροών, στοιχείο που συχνά αποτελεί σημείο καμπής για τους θεσμικούς επενδυτές.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επιταχυνόμενο μονοπάτι δημιουργίας αξίας, με υψηλότερο ROIC, σταδιακά χαμηλότερη μόχλευση και ενισχυμένη ικανότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους — στοιχεία που στηρίζουν ένα σταθερά προοδευτικό προφίλ απόδοσης σε βάθος χρόνου.