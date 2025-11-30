METLEN: Με έξι εργοστάσια στον Βόλο, διαμορφώνει νέο ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Η επόμενη ημέρα της M Technologies της METLEN στον αμυντικό τομέα διαμορφώνεται με σημαντικά ενισχυμένο αποτύπωμα, καθώς το βιομηχανικό σύμπλεγμα στον Βόλο αναμένεται να αριθμεί έξι εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια περίοδο αναδιάταξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, όπου η ανάγκη για νέες γραμμές παραγωγής, συνεργασίες και τεχνολογική αυτάρκεια καθίσταται ολοένα πιο έντονη. Σε αυτό το περιβάλλον, η M Technologies επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της, επενδύοντας σε υποδομές, R&D και διεθνείς συνεργασίες που της επιτρέπουν να συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις του κλάδου. Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά μετά από χρόνια τη δυνατότητα να εντάσσεται σε ευρύτερες αλυσίδες αξίας της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία βρίσκεται σε σημαντική φάση ανάπτυξης, με επέκταση σε τρία νέα εργοστάσια ώστε να αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής και να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία. Από τα δύο εργοστάσια που λειτουργούν σήμερα στον Βόλο, η παραγωγική βάση επεκτάθηκε ήδη σε πέντε μονάδες, ενώ προγραμματίζεται και η δημιουργία έκτης μονάδας. Η στρατηγική ανάπτυξης της M Technologies στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

- Ενίσχυση του βασικού πυρήνα (Grow Core), μέσω αύξησης διεθνών πωλήσεων, διεύρυνσης του order book και αξιοποίησης του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος.

- Επέκταση σε γειτονικούς τομείς (Expand in Adjacent Areas), όπως MRO, νέα οχήματα για τον Ελληνικό Στρατό και συνεργασίες/εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την Iveco.

- Είσοδος σε νέους τεχνολογικούς τομείς (Enter New Fields), όπως αυτόνομα συστήματα, UAS και anti-UAS τεχνολογίες.

Οι παραπάνω αναπτυξιακοί άξονες συνοδεύονται από επενδυτικό πλάνο capex ύψους 150-180 εκατ. ευρώ, με στόχο τη πλήρη ανάπτυξη όλων των εργοστασίων και τη σημαντική άνοδο EBITDA σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που εκτιμάται στα 130-170 εκατομμύρια ευρώ.

Η μετάβαση της εταιρίας προς έναν ενισχυμένο αμυντικό βιομηχανικό ρόλο δεν αποτελεί απλή επέκταση, αλλά αλλαγή προσανατολισμού με πολλαπλές επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή και τεχνολογική βάση. Ο τομέας M Technologies, που προέκυψε από τη μετονομασία του πρώην Defense, σηματοδοτεί τη στροφή της εταιρίας προς δραστηριότητες που υπερβαίνουν τις κλασικές υπεργολαβίες. Όπως έχει αναφέρει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, στόχος της M Technologies της METLEN είναι η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και η δημιουργία ελληνικών προϊόντων αμυντικού εξοπλισμού - ένα μοντέλο που διαφοροποιεί ριζικά την εταιρία από ό,τι ίσχυε επί δεκαετίες.

Κεντρικό σημείο των επενδύσεων αποτελεί το METLEN Technologies Hub στον Βόλο, το οποίο επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς. Η εταιρία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, από δύο εργοστάσια έχει ήδη περάσει σε πέντε μονάδες και βρίσκεται σε συζητήσεις για την προσθήκη έκτης. Το hub λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα παραγωγής και υποστήριξης, με εξειδικευμένες γραμμές κατασκευής, τεχνικές υπηρεσίες και υποδομές πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η τελική επενδυτική απόφαση για το τέταρτο εργοστάσιο, προϋπολογισμού περίπου 50 εκατ. ευρώ, που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2027. Η νέα μονάδα 10.000 τ.μ. θα επικεντρωθεί στην παραγωγή βαρέων μεταλλικών εξαρτημάτων για σύγχρονα οπλικά συστήματα, όπως τα Leopard 2A8, ενώ θα υποστηρίζει επίσης διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού. Η λειτουργία της αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2027 και θα δημιουργήσει 200-250 νέες θέσεις εργασίας.

Συνολικά, οι εγκαταστάσεις του hub αναμένεται να απασχολούν περί τους 1.000 εργατοτεχνίτες και τεχνικούς, δημιουργώντας μια συγκεντρωμένη παραγωγική βάση που ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία και μειώνει την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές τεχνολογίας.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής υλοποιείται μέσω διεθνών συνεργασιών. Η αποκλειστική συνεργασία με την Iveco Defence Vehicles αφορά το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου στρατιωτικών οχημάτων, ενώ η συνεργασία με την KNDS ενισχύει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αρμάτων μάχης και κατασκευής κρίσιμων εξαρτημάτων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναπτύσσει τεχνολογίες UAS και συστήματα για αντι-drone άμυνα, αξιοποιώντας διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η κρατική υποστήριξη επιβεβαιώθηκε και με την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις του Βόλου, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων και εξέφρασε τη σημασία τους για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε να παραστεί στα εγκαίνια του πλήρως ανεπτυγμένου hub το 2026.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αυξανόμενη ανάγκη για ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών μονάδων. Η M Technologies της METLEN επιδιώκει να αποτελέσει έναν από τους κόμβους αυτής της προσπάθειας, ενισχύοντας την παραγωγική αυτάρκεια και την τεχνολογική επάρκεια της Ευρώπης.

Η μελλοντική πορεία της M Technologies δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση των εργοστασίων, αλλά αφορά τη δημιουργία μιας σταθερής παραγωγικής δομής που θα συνδέει την ελληνική βιομηχανία με τις διεθνείς εξελίξεις. Με επενδύσεις, συνεργασίες και έμφαση στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η εταιρεία επιδιώκει να κατοχυρώσει ρόλο στους ευρωπαϊκούς αμυντικούς σχεδιασμούς σε μια περίοδο έντονης ανασυγκρότησης.